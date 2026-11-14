HomePolitica

Azione Roma, nuovo slancio in vista del 2027

0
163

Comunicato stampa

«Il gruppo capitolino di Azione e tutti i consiglieri municipali si riconoscono pienamente nella linea politica del segretario nazionale Carlo Calenda. Con la stessa compattezza con cui abbiamo lavorato in questi anni siamo pronti a dare nuovo slancio all’iniziativa di Azione a Roma, nei Municipi e nel confronto con la città in vista delle prossime sfide.
La scelta di Carlo Calenda di assumere direttamente la guida della segreteria romana, in qualità di commissario, testimonia il peso che ha Roma nella stagione politica che si apre in cui il partito intende far valere le proprie proposte e la propria autonomia politica.
Ad Alessio D’Amato auguriamo il meglio per il suo rientro nel Partito Democratico.»

Paola Pacchiani

Gabinetto del Sindaco

Direzione Ufficio Stampa e Media

 

Gruppo Azione – Assemblea Capitolina

Via Petroselli, 45 – 00186 Roma

06.671072328 – paola.pacchiani@comune.roma.it

Articolo precedente
“Il Lazio Biologico”: premiate le scuole vincitrici del concorso fotografico di Regione Lazio e Arsial
Articolo successivo
GIOVANNI FLORIS A “L’ELEFANTE” (RAI 3): «L’UNICO MODO PER PROTEGGERSI DALLA FALSITÀ È PREPARARE LE PERSONE»  

Ultimi articoli

Società

Brisighella celebra la Tipografia Valgimigli: stamani la consegna del Premio Dionisio Naldi 2026

Primo piano

MASSIMO D’ALEMA A “L’ELEFANTE” (RAI 3): «GINO PAOLI FU UN DEPUTATO ASSIDUO. SI OCCUPAVA DI PORTI E PRENDEVA LA POLITICA MOLTO SUL SERIO»

Primo piano

MASSIMO D’ALEMA A “L’ELEFANTE” (RAI 3): «LE OPPOSIZIONI DOVREBBERO IMPARARE DAL PCI LO SPIRITO UNITARIO»

Primo piano

GIOVANNI FLORIS A “L’ELEFANTE” (RAI 3): «L’UNICO MODO PER PROTEGGERSI DALLA FALSITÀ È PREPARARE LE PERSONE»  

Eventi

“Il Lazio Biologico”: premiate le scuole vincitrici del concorso fotografico di Regione Lazio e Arsial

Carica altri