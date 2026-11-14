Azione Roma, nuovo slancio in vista del 2027

Comunicato stampa

«Il gruppo capitolino di Azione e tutti i consiglieri municipali si riconoscono pienamente nella linea politica del segretario nazionale Carlo Calenda. Con la stessa compattezza con cui abbiamo lavorato in questi anni siamo pronti a dare nuovo slancio all’iniziativa di Azione a Roma, nei Municipi e nel confronto con la città in vista delle prossime sfide.

La scelta di Carlo Calenda di assumere direttamente la guida della segreteria romana, in qualità di commissario, testimonia il peso che ha Roma nella stagione politica che si apre in cui il partito intende far valere le proprie proposte e la propria autonomia politica.

Ad Alessio D’Amato auguriamo il meglio per il suo rientro nel Partito Democratico.»