Brisighella celebra la Tipografia Valgimigli: stamani la consegna del Premio Dionisio Naldi 2026

Comunicato stampa

BRISIGHELLA – Una mattinata all’insegna della memoria storica, dell’orgoglio artigiano e del legame indissolubile con il territorio. Si è svolta stamani, sabato 14 novembre 2026, la cerimonia di conferimento del prestigioso Premio Brisighella Dionisio Naldi 2026, assegnato all’unanimità alla storica Tipografia Valgimigli.

Al tavolo dei relatori, per rendere omaggio a oltre un secolo di storia imprenditoriale, erano presenti il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli, il presidente della Fondazione La Memoria Storica di Brisighella “I Naldi – Gli Spada” Antonio Nannini e la senatrice Marta Farolfi, a testimonianza del valore istituzionale e culturale dell’evento. A ritirare il riconoscimento — la tradizionale statuetta brunita raffigurante il capitano di ventura Dionisio Naldi — è stato Volturno Valgimigli, erede e custode di una tradizione familiare avviata oltre cento anni fa.

Durante gli interventi è stato ripercorso l’intreccio profondo tra l’azienda e la vita del borgo. Tutto ebbe inizio alla fine dell’Ottocento con l’arrivo a Brisighella da Ravenna del sarto Giovanni Valgimigli. Fu poi il figlio Valmiro, affermato medico, a compiere il gesto decisivo nel 1919: acquistò una stamperia attiva fin dal 1891 per donarla come regalo di nozze al fratello maggiore Volturno.

Da quella prima bottega in vicolo Forni, la tipografia è diventata per decenni il cuore pulsante della comunità, dando alle stampe dai documenti ufficiali alle partecipazioni, fino al celebre giornale satirico Il Monello, e formando decine di giovani al mestiere. Anche dopo il trasferimento a Faenza nel 1987 e l’introduzione delle moderne tecnologie, la Tipografia Valgimigli ha saputo mantenere intatta la propria anima brisighellese.

L’evento di stamani è stato anche l’occasione per presentare il volume celebrativo La Tipografia Valgimigli. Storia di una famiglia, di un mestiere e dell’inchiostro che non si asciuga mai, una pubblicazione che raccoglie aneddoti, documenti d’archivio e fotografie d’epoca per raccontare un filo d’inchiostro lungo tre generazioni.