MASSIMO D’ALEMA A “L’ELEFANTE” (RAI 3): «GINO PAOLI FU UN DEPUTATO ASSIDUO. SI OCCUPAVA DI PORTI E PRENDEVA LA POLITICA MOLTO SUL SERIO»

Comunicato stampa

Roma, 14 novembre 2026

«Sono stato un grande amico di Gino Paoli. Oltre a essere stato uno straordinario cantante che ha segnato la musica italiana, è stato anche un deputato del Partito Comunista. E lo è stato seriamente». Lo ha affermato l’ex presidente del Consiglio e storico esponente della sinistra, Massimo D’Alema, ospite questa sera di Peter Gomez nel programma L’Elefante, in onda su Rai 3 e RaiPlay.

D’Alema ha ricordato il periodo in cui il cantautore genovese sedeva in Parlamento: «Era un deputato molto assiduo. Non sempre i grandi personaggi che entrano in politica lo fanno con impegno. Lui, invece, seguiva i lavori, si interessava dei porti, anche perché da giovane aveva lavorato nell’ambiente portuale».

L’ex premier ha poi raccontato un episodio legato alle elezioni politiche del 1992, le prime dopo la fine del PCI e con il sistema della preferenza unica. «Gino si sentì molto solo. Capì che senza il partito alle spalle tutto diventava più difficile e mi chiese una mano per la campagna elettorale. Io ero candidato in Puglia. Andai con lui a fare iniziative e lui ricambiò venendo a cantare a una manifestazione a Taranto».

L’esperienza, però, non si concluse con la rielezione del cantautore. «Alla fine non fu eletto. Ricordo che mi disse: “Ho capito che i cantanti non devono fare politica”».