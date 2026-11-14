“Il Lazio Biologico”: premiate le scuole vincitrici del concorso fotografico di Regione Lazio e Arsial

Comunicato stampa

Sette riconoscimenti per un montepremi di 20.000 euro a cinque istituti superiori di Rieti, Roma, Castelforte, Palestrina e Cassino. Il premio per il miglior scatto assoluto va

all’IIS “Celestino Rosatelli” di Rieti

Roma, 14 novembre 2026 – Paesaggi rurali, filiere agroalimentari e scelte biologiche di ogni giorno raccontati con gli occhi dei ragazzi. Si è svolta ieri a Roma, nella Sala Tevere della Regione Lazio, la cerimonia di premiazione del concorso fotografico “Il Lazio biologico”, promosso da Regione Lazio e ARSIAL e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Lazio.

L’iniziativa ha chiesto agli studenti di raccontare con una fotografia i temi del paesaggio rurale, del biologico, delle filiere agroalimentari e degli stili di vita sostenibili. L’obiettivo è promuovere maggiore consapevolezza sui valori di salute, ambiente, biodiversità e cultura agroalimentare, riconoscendo nei giovani non solo i consumatori di domani, ma protagonisti attivi nella tutela e valorizzazione del territorio.

Ogni istituto ha potuto partecipare con un massimo di tre elaborati fotografici. Una commissione nominata da ARSIAL ha valutato gli scatti pervenuti e individuato i vincitori nelle tre categorie del concorso – Paesaggio Bio, Filiera Bio e Il Bio nella vita quotidiana – oltre al premio speciale per il miglior scatto assoluto. I premi, per complessivi 20.000 euro, sono assegnati agli istituti scolastici.

Questi i riconoscimenti consegnati nel corso della cerimonia:

Miglior scatto assoluto (5.000 euro): IIS “Celestino Rosatelli” di Rieti

Paesaggio Bio: 1° premio (3.000 euro) all’Istituto Tecnico Agrario “Emilio Sereni” di Roma; 2° premio (2.000 euro) all’IIS “Celestino Rosatelli” di Rieti

Filiera Bio: 1° premio (3.000 euro) all’IIS “Castelforte – Minturno” di Castelforte (LT); 2° premio (2.000 euro) all’IIS “Rosario Livatino” di Palestrina (RM)

Il Bio nella vita quotidiana: 1° premio (3.000 euro) all’IIS “Castelforte – Minturno” di Castelforte (LT); 2° premio (2.000 euro) all’IIS “Carducci” di Cassino (FR)

«Il sistema produttivo agricolo del Lazio – è il commento di Massimiliano Raffa, presidente di ARSIAL – ha bisogno di giovani preparati, motivati e capaci di portare innovazione e nuove competenze nelle imprese. Per questo ARSIAL vuole essere un punto di raccordo tra scuola, formazione e mondo del lavoro, favorendo l’incontro tra le aspirazioni dei ragazzi e le esigenze delle nostre aziende. Vogliamo contribuire a creare opportunità concrete per le nuove generazioni, valorizzando il talento e le competenze dei giovani. Perché l’agricoltura non è soltanto tradizione e identità, ma soprattutto innovazione, lavoro e futuro».

Per contatti:

Regione Lazio – Assessorato Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste

Ufficio Stampa

Andrea Nebuloso: anebuloso@regione.lazio.it

ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Presidenza – Area Promozione e Comunicazione

Giuseppe Mammetti: g.mammetti@arsial.it

Micaela Farina: m.farina@arsial.it