A CANALE CONCORSO DI POESIA “GIORNATE IN VERSI”: 250 POESIE PERVENUTE

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano
Nato come una sfida ambiziosa, il concorso di poesia “Giornate in versi”, ideato dalla Professoressa Alessandra Ciarletti ed organizzato e promosso dal Comune di Canale Monterano, si è rivelato un grande successo: 250 poesie pervenute, inviate praticamente da tutta Italia, con contributi provenienti addirittura dall’estero.
I partecipanti, di tutte le età, hanno inviato componimenti che trattano tematiche disparate: l’amore, l’amicizia, la natura, la violenza di genere e tante altre sfaccettature dell’esistenza che renderanno il lavoro della commissione giudicatrice davvero complesso ma al tempo stesso entusiasmante.
“Ringrazio la Professoressa Ciarletti per l’occasione che ci ha dato di esplorare il mondo della poesia, un campo ben lontano dalle abituali pratiche amministrative comunali – commenta il Sindaco Alessandro Bettarelli – Auguro buon lavoro alla Commissione, composta da:
Alessandra Ciarletti
, Padre Arnaldo Pigna, Giulia Caminito, Eleonora Brini, Andrea Vianello, Mario Zama e Aldo Feroce, che avrà davvero molto da leggere e valutare e ringrazio gli uffici comunali che hanno svolto un lavoro davvero certosino nel collezionare le domande e rispondere ai tanti quesiti pervenuti in questi mesi. Non da ultimo un sentito ringraziamento, a prescindere dai risultati, va a tutti i partecipanti che hanno creduto in questo progetto, dandogli corpo e anima. L’obiettivo è ora rendere il concorso un appuntamento fisso annuale, capace sì di promuovere la poesia ma, in via indiretta, anche di valorizzare e fare conoscere anche il nostro territorio”
Le premiazioni si terranno indicativamente a marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, e poi, tra giugno e luglio, partiranno le riprese per la realizzazione del documentario connesso al concorso di poesia