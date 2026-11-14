A CANALE CONCORSO DI POESIA “GIORNATE IN VERSI”: 250 POESIE PERVENUTE

“Ringrazio la Professoressa Ciarletti per l’occasione che ci ha dato di esplorare il mondo della poesia, un campo ben lontano dalle abituali pratiche amministrative comunali – commenta il Sindaco Alessandro Bettarelli – Auguro buon lavoro alla Commissione, composta da:

Alessandra Ciarletti

, Padre Arnaldo Pigna, Giulia Caminito, Eleonora Brini, Andrea Vianello, Mario Zama e Aldo Feroce, che avrà davvero molto da leggere e valutare e ringrazio gli uffici comunali che hanno svolto un lavoro davvero certosino nel collezionare le domande e rispondere ai tanti quesiti pervenuti in questi mesi. Non da ultimo un sentito ringraziamento, a prescindere dai risultati, va a tutti i partecipanti che hanno creduto in questo progetto, dandogli corpo e anima. L’obiettivo è ora rendere il concorso un appuntamento fisso annuale, capace sì di promuovere la poesia ma, in via indiretta, anche di valorizzare e fare conoscere anche il nostro territorio”