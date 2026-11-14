[wpdreams_ajaxsearchlite]

14 Novembre, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo".

HomeTerritorio

Agrumeto Cerite”: tra Cerenova, Valcanneto e Cerveteri pronti ad essere piantumati più di cento alberi

0
173

Comunicato stampa

L’Assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi: “Individuate diverse zone del territorio pronte a cambiare volto in un ampio progetto di riqualificazione ambientale”_
Da Largo Giordano a Valcanneto, nella zona del Centro Polivalente e l’area verde limitrofa, prende al via un nuovo progetto di decoro e riqualificazione messo a punto dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Cerveteri: “Agrumeto Caerite”, la messa a dimora degli alberi di agrumi che nell’ambito della 20esima edizione di Etruria Eco Festival sono stati donati all’Amministrazione comunale. Un progetto che interesserà varie zone del territorio, individuate a seguito di approfonditi sopralluoghi di fattibilità con l’Ufficio Ambiente e con l’agronomo della Multiservizi Caerite, la società partecipata del Comune di Cerveteri.
“Piante di limone, arancio, cedri ed agrumi vari, che andranno a valorizzare aree verdi vissute e frequentate da cittadini e famiglie nonché ad abbellire zone più visibili della città – ha spiegato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri – nel dettaglio abbiamo individuato oltre allo spazio a Valcanneto, la seconda entrata di Cerenova di Largo Finizio, davanti Parco Vannini, il parco della rimembranza nel centro storico ed anche una striscia verde lungo la Via Settevene Palo a Cerveteri, nel tratto che costeggia il marciapiede difronte la Farmacia comunale n. 5. Le prime piantumazioni inizieranno già nella giornata di lunedì 16 novembre e proseguiremo man mano con le altre aree individuate. Oltre le 100 le alberature che piantumeremo, ci saranno anche altre che doneremo a ciascuno dei Rioni della nostra città in modo tale che potranno portarle nei propri quartieri e spazi verdi. A queste, inoltre, si aggiungeranno quelle che doneremo alle scuole della città in occasione della ‘Festa dell’Albero’, un’iniziativa sempre molto attesa da bambini e dal personale docente che ogni anno forma ed educa i nostri studenti ad una maggiore attenzione verso l’ambiente”.
“Insieme al personale del nostro Ufficio Ambiente e alla Multiservizi, che ringrazio per l’attenzione dedicata a questa attività – prosegue Gnazi – non ci siamo soffermati solamente ad individuare le aree in cui mettere le piante a dimora, ma abbiamo considerato anche gli aspetti estetici e di futura manutenzione delle stesse. Un progetto che nasce da un’iniziativa culturale come l’Ecofestival che ha portato migliaia di visitatori in città e che ci ha lasciato una città con più verde e più alberi”
Articolo precedente
AL VIA BORSE DI STUDIO PER NEOLAUREATI GRAZIE ALL’EVENTO “NOTE PER LA RICERCA”
Articolo successivo
A CANALE CONCORSO DI POESIA “GIORNATE IN VERSI”: 250 POESIE PERVENUTE

Ultimi articoli

Eventi

“Il Lazio Biologico”: premiate le scuole vincitrici del concorso fotografico di Regione Lazio e Arsial

Eventi

CONFERENZA STAMPA di presentazione dell’iniziativa: TORPIGNATTAVOLA: 12 OSTI, 200 POSTI, UNA TAVOLA SOLA

Eventi

Che tracce lasciamo on line? Incontro di prevenzione a Trevignano

Cultura

A CANALE CONCORSO DI POESIA “GIORNATE IN VERSI”: 250 POESIE PERVENUTE

Eventi

AL VIA BORSE DI STUDIO PER NEOLAUREATI GRAZIE ALL’EVENTO “NOTE PER LA RICERCA”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Categorie

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it