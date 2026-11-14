Agrumeto Cerite”: tra Cerenova, Valcanneto e Cerveteri pronti ad essere piantumati più di cento alberi

L’Assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi: “Individuate diverse zone del territorio pronte a cambiare volto in un ampio progetto di riqualificazione ambientale”_

Da Largo Giordano a Valcanneto, nella zona del Centro Polivalente e l’area verde limitrofa, prende al via un nuovo progetto di decoro e riqualificazione messo a punto dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Cerveteri: “Agrumeto Caerite”, la messa a dimora degli alberi di agrumi che nell’ambito della 20esima edizione di Etruria Eco Festival sono stati donati all’Amministrazione comunale. Un progetto che interesserà varie zone del territorio, individuate a seguito di approfonditi sopralluoghi di fattibilità con l’Ufficio Ambiente e con l’agronomo della Multiservizi Caerite, la società partecipata del Comune di Cerveteri.

“Piante di limone, arancio, cedri ed agrumi vari, che andranno a valorizzare aree verdi vissute e frequentate da cittadini e famiglie nonché ad abbellire zone più visibili della città – ha spiegato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri – nel dettaglio abbiamo individuato oltre allo spazio a Valcanneto, la seconda entrata di Cerenova di Largo Finizio, davanti Parco Vannini, il parco della rimembranza nel centro storico ed anche una striscia verde lungo la Via Settevene Palo a Cerveteri, nel tratto che costeggia il marciapiede difronte la Farmacia comunale n. 5. Le prime piantumazioni inizieranno già nella giornata di lunedì 16 novembre e proseguiremo man mano con le altre aree individuate. Oltre le 100 le alberature che piantumeremo, ci saranno anche altre che doneremo a ciascuno dei Rioni della nostra città in modo tale che potranno portarle nei propri quartieri e spazi verdi. A queste, inoltre, si aggiungeranno quelle che doneremo alle scuole della città in occasione della ‘Festa dell’Albero’, un’iniziativa sempre molto attesa da bambini e dal personale docente che ogni anno forma ed educa i nostri studenti ad una maggiore attenzione verso l’ambiente”.

“Insieme al personale del nostro Ufficio Ambiente e alla Multiservizi, che ringrazio per l’attenzione dedicata a questa attività – prosegue Gnazi – non ci siamo soffermati solamente ad individuare le aree in cui mettere le piante a dimora, ma abbiamo considerato anche gli aspetti estetici e di futura manutenzione delle stesse. Un progetto che nasce da un’iniziativa culturale come l’Ecofestival che ha portato migliaia di visitatori in città e che ci ha lasciato una città con più verde e più alberi”