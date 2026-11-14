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OGGI LA GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE: A CIVITAVECCHIA SI DONA IN CINQUE SUPERMERCATI

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Civitavecchia

Comunicato stampa

Oggi, sabato 14 novembre, è la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e giunta alla trentesima edizione. A Civitavecchia si può donare da Conad La Scaglia, Conad Le Terme, Coop Boccelle, Lidl ed Eurospin. Basta acquistare prodotti a lunga conservazione e consegnarli ai volontari con la pettorina arancione. I prodotti saranno destinati alle persone e alle famiglie in difficoltà del territorio.

Anche quest’anno la raccolta può contare sul prezioso contributo logistico dell’Esercito Italiano e, a Civitavecchia, del personale e dei mezzi del Comando Valutazione e Integrazione, a cui va un sentito ringraziamento. L’Amministrazione comunale ringrazia inoltre il Banco Alimentare del Lazio e la CFFT. La CFFT ha messo a disposizione i magazzini e il personale dell’Interporto, dove i prodotti raccolti verranno stoccati e smistati.

Determinante anche l’impegno della Protezione Civile, di A.P.Pe Civitavecchia, dell’ANPS, della Comunità di Sant’Egidio, del Sovrano Militare Ordine di Malta, della Caritas di Tarquinia, di Semi di Pace, degli Scout della Caritas di Tarquinia e della Caritas dei Cappuccini di Civitavecchia. Sono realtà diverse che, insieme a tanti volontari, fanno di un gesto semplice una risposta concreta ai bisogni della comunità.

L’invito a tutti i cittadini è semplice: oggi, facendo la spesa, fermatevi dai volontari. Anche un piccolo gesto può fare la differenza.

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