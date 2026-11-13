Tra fuoco e selva: un viaggio nel cuore del distretto sabatino. Domenica 15 Novembre escursione geologica tra Bracciano e Manziana

Comunicato stampa

L’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano propone un nuovo appuntamento alla scoperta del patrimonio naturalistico e geologico del territorio. Un percorso nella faggeta depressa di Monte Raschio, a Oriolo Romano, per leggere i segni delle antiche eruzioni vulcaniche e conoscere i segreti del paesaggio sabatino.

Proseguono gli appuntamenti dedicati alla scoperta delle bellezze naturalistiche del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano. Domenica 15 novembre 2026 è in programma “Tra fuoco e selva: viaggio nel cuore del Distretto Sabatino”, un’escursione geologica tra Bracciano e Manziana, pensata per accompagnare i partecipanti in un affascinante viaggio a ritroso nel tempo, alla scoperta della storia vulcanica di questo territorio.

Non sarà una semplice passeggiata nel bosco, ma un’esperienza di conoscenza e osservazione del paesaggio. Lungo il percorso sarà possibile imparare a riconoscere le testimonianze delle antiche attività vulcaniche, osservando le pareti di scorie e lapilli che affiorano anche lungo i tagli stradali, per comprendere le differenze tra un’eruzione esplosiva e una colata lavica.

A guidare l’escursione sarà il dott. Luca Lestingi, geologo, che accompagnerà i partecipanti attraverso la suggestiva faggeta depressa di Monte Raschio, nel territorio di Oriolo Romano. Un ambiente di particolare interesse naturalistico, caratterizzato da esemplari secolari di alberi, tra cui il suggestivo carpino nodoso presente anche nella mappa del Parco.

L’iniziativa permetterà di approfondire il legame tra la storia geologica e la straordinaria biodiversità del territorio del Distretto Sabatino, offrendo un’occasione per conoscere più da vicino un patrimonio ambientale di grande valore.

INFORMAZIONI PER PARTECIPARE

L’escursione avrà una durata indicativa di circa tre ore. Il percorso si svolgerà su strada sterrata, a piedi, con lieve dislivello, ed è adatto a persone che non presentano difficoltà motorie.

Si raccomanda un abbigliamento adeguato alle temperature e l’utilizzo di scarpe da trekking con suola scolpita.

Appuntamento: ore 9:30.

Luogo di ritrovo: parcheggio nel bosco, Vicolo San Rocco (località Ponte), Oriolo Romano.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria.

In caso di pioggia o vento forte, l’escursione sarà annullata.

Per informazioni e prenotazioni:

L’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano invita cittadini, appassionati di natura e curiosi a partecipare a questa nuova occasione per vivere il territorio, scoprirne la storia e riscoprire il valore del suo straordinario patrimonio ambientale.