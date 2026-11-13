Nasce “Esserci per Cerveteri”: un gruppo di cittadini per indicare proposte concrete per  lo sviluppo della città

Comunicato stampa

Per gestire una città occorrono risorse economiche ma per creare sviluppo servono soprattutto idee. È da questa convinzione che nasce “Esserci per Cerveteri”, un’iniziativa promossa da un gruppo di cittadini accomunati dal desiderio di contribuire concretamente al futuro ed al meritato sviluppo della città.

L’obiettivo non è costituire un nuovo partito politico, né dare vita all’ennesimo movimento destinato a partecipare alle competizioni elettorali, seppure nulla vieta che un aderente all’iniziativa possa – in futuro -farne parte, ma l’intenzione è quello di creare uno spazio libero e indipendente di confronto, riflessione e proposta, nel quale i cittadini possano contribuire a individuare le esigenze più importanti per la comunità e suggerire possibili percorsi per affrontarle.

La prima proposta: ogni scelta amministrativa, ogni investimento e ogni iniziativa finanziata con denaro pubblico dovrebbe rispondere ad una domanda fondamentale: quale beneficio concreto ne ricaveranno i cittadini di Cerveteri? In un contesto dove le risorse economiche sono inevitabilmente limitate, si ritiene che debbano essere privilegiati gli interventi capaci di produrre benefici diretti, duraturi e possibilmente misurabili per la popolazione residente. E le nostre proposte saranno sempre allineate a questa domanda.

“Esserci per Cerveteri” non intende sostituirsi alla politica, né alle competenze tecniche e amministrative di chi sarà chiamato a governare la città. Per questo le idee che verranno proposte non avranno la forma di progetti esecutivi, corredati da studi di fattibilità, analisi economiche e soluzioni tecniche definitive. Saranno proposte di indirizzo o linee guida messi a disposizione non soltanto alla futura amministrazione comunale, ma anche a tutte le forze politiche ed alle compagini che si confronteranno alle prossime elezioni amministrative di Cerveteri.

Tra i promotori dell’iniziativa figurano Francesco Canicossa, Giorgio Raviola, Amedeo Leonetti, Roberto Cimini, Cristiano Spada, Teresa Marcelli e Luciano Lucci.

Per i cittadini che desiderano effettuare proposte o fornire idee possono scriverci all’indirizzo mail: essercipercerveteri@yahoo.com.