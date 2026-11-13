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MANOVRA, VIA IL TAGLIO ALL’ORGANICO DELLA SCUOLA. RETE STUDENTI LAZIO: «NON CI BASTA, SERVONO PIÙ RISORSE PER L’ISTRUZIONE PUBBLICA»

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rete degli studenti medi del Lazio

Comunicato stampa

ROMA, 13/11/2026 – Apprendiamo dalla stampa che, a seguito di un incontro con le organizzazioni sindacali, il Governo avrebbe annunciato un passo indietro rispetto ai tagli all’organico scolastico previsti dalla manovra.

Una misura fortemente contestata dalla Rete degli Studenti Medi, che continua a esprimere insoddisfazione per una legge di bilancio che, nel suo complesso, non investe adeguatamente nella scuola pubblica e nel welfare.

«Ritirare il taglio all’organico è il minimo che il Governo possa fare – dichiara Simone Montori, Coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio –. Non basta evitare nuovi tagli: servono investimenti strutturali in istruzione, lavoro e servizi pubblici. Il Governo interrompa questa folle corsa al riarmo e torni a mettere al centro i bisogni delle persone».

Il sindacato studentesco contesta inoltre la previsione di un bonus fino a 1.500 euro per le iscrizioni alle scuole paritarie. Risorse che, secondo la Rete, dovrebbero essere destinate al rafforzamento della scuola pubblica, che da anni soffre di carenze strutturali e finanziarie.

«Vogliamo che la scuola torni a essere una priorità nelle politiche di investimento del Paese» conclude Montori.

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