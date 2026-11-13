Cartellonistica pubblicitaria, il Comune dà attuazione alla sentenza del TAR

In attuazione della sentenza, il Comune ha individuato gli impianti riconducibili al contratto cessato sulla base dell’elenco trasmesso dallo stesso gestore e verificato dagli uffici. Su questi impianti, e solo su questi, la Polizia Locale sta procedendo all’oscuramento delle esposizioni e alle sanzioni previste dalla legge.

Il Comune sta inoltre predisponendo tutti gli atti necessari a un nuovo bando per individuare il nuovo concessionario.