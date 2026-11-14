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CONFERENZA STAMPA di presentazione dell’iniziativa: TORPIGNATTAVOLA: 12 OSTI, 200 POSTI, UNA TAVOLA SOLA

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Comunicato stampa

Lunedì 16 novembre 2026, ore 12.00
Sala David Sassoli – Palazzo Valentini
si terrà la
Il pranzo popolare di Tor Pignattara · 12 osti, 200 posti, una tavola sola, in programma sabato 28 novembre al Parco Sangalli.
Interverranno:
  • Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale (invitato)
  • Mariano Angelucci, Consigliere di Roma Capitale e Presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali
  • Mauro Caliste, Presidente del Municipio Roma V
  • Francesca Rocchi, Presidente di Slow Food Roma
  • Antonella Fioretti, Consigliera del Municipio Roma V
  • Alberto Cagliostro, in rappresentanza dei ristoratori partecipanti
I giornalisti e gli operatori dei media sono invitati a partecipare.
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