”Il coraggio dell’incontro”, il 17 novembre alla Cittadella della Musica un confronto sulla giustizia riparativa con Gherardo Colombo, Agnese Moro e Adriana Faranda

Comunicato stampa

Ci sono incontri che possono contribuire ad abbattere muri, aprire nuove prospettive e consentire di guardare anche alle pagine più dolorose della storia senza rimanerne prigionieri. È questo il significato profondo di “Il coraggio dell’incontro – La giustizia riparativa: memoria, responsabilità e riconciliazione”, l’iniziativa promossa dal Comune di Civitavecchia in programma martedì 17 novembre, alle ore 17, presso la Cittadella della Musica.

Un appuntamento di particolare valore civile e culturale, che vedrà confrontarsi tre personalità con esperienze umane e percorsi differenti, ma accomunate dalla possibilità di interrogarsi sul significato della giustizia, della memoria e dell’incontro: Gherardo Colombo, Agnese Moro e Adriana Faranda.

La giustizia riparativa propone uno sguardo che va oltre la sola dimensione della pena, mettendo al centro le persone, il riconoscimento del dolore provocato e subito, l’ascolto e l’assunzione di responsabilità. Un percorso che, senza cancellare il passato né attenuare il peso delle responsabilità, prova ad individuare, laddove possibile, nuove forme di relazione e occasioni di ricostruzione.

«La giustizia non può essere considerata soltanto come una risposta alla violazione di una legge: deve essere anche uno strumento attraverso cui una comunità riflette su se stessa, sulle proprie ferite e sulla possibilità di ricostruire legami. Iniziative come questa rappresentano un’importante occasione di crescita collettiva, perché ci invitano a confrontarci con temi complessi senza pregiudizi e con la consapevolezza che il dialogo, pur difficile, può aprire strade nuove. Civitavecchia vuole essere una città capace di promuovere la cultura dell’ascolto, della responsabilità e della dignità delle persone», dichiara il sindaco Marco Piendibene.

L’incontro sarà introdotto da Corrado Lancia, Garante dei diritti delle persone detenute, che sottolinea il valore di un’iniziativa capace di portare al centro del dibattito pubblico una diversa prospettiva sul significato della giustizia: «La giustizia riparativa ci mette davanti ad un quesito fondamentale: cosa accade dopo che il reato ha prodotto una ferita? La pena risponde ad una responsabilità, ma non sempre riesce, da sola, a ricomporre ciò che è stato spezzato. Occorre infatti dare spazio anche all’ascolto, alla consapevolezza e alla possibilità di un incontro. Non si tratta di dimenticare, di giustificare o di cancellare le responsabilità, ma di riconoscere il dolore e di restituire centralità alle persone coinvolte. Il coraggio dell’incontro nasce proprio dalla disponibilità a mettersi in ascolto anche quando farlo è difficile».

Sulla preminenza della dimensione sociale e umana della giustizia riparativa interviene anche l’Assessora ai Servizi Sociali, Antonella Maucioni: «La giustizia riparativa richiama un principio che riguarda da vicino anche il nostro lavoro quotidiano: nessuna persona può essere ridotta al proprio errore, alla propria condizione o al proprio passato. Una comunità che vuole essere realmente inclusiva deve saper riconoscere le fragilità, offrire opportunità di responsabilizzazione e favorire percorsi di reinserimento e di ricostruzione. Ascolto, rispetto e dignità sono valori fondamentali per costruire una società più consapevole e capace di non lasciare indietro nessuno. Questo appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per riflettere insieme su tali valori».

Ad arricchire l’iniziativa saranno le testimonianze e le riflessioni di Gherardo Colombo, già magistrato e protagonista di importanti inchieste sulla storia giudiziaria italiana, di Agnese Moro, giornalista e figlia di Aldo Moro, e di Adriana Faranda, coinvolta nella vicenda delle Brigate Rosse. Tre voci che, attraverso esperienze profondamente diverse, offriranno al pubblico l’opportunità di riflettere sul rapporto tra giustizia, responsabilità individuale, memoria e possibilità di incontro.

I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco Marco Piendibene.

L’appuntamento è per martedì 17 novembre 2026, alle ore 17, presso la Cittadella della Musica di Civitavecchia.