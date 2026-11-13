Laboratorio CREATIVO MULTIMEDIALE a Cerveteri APRE A TUTTE LE FASCE DI ETÀ A CURA DI LE ODÍSSERE TEATRO

Comunicato stampa

Il laboratorio MULTIMEDIALE gratuito organizzato da Le Odìssere Teatro, in collaborazione con il Comune di Cerveteri , ParcoLab Fürstenfeldbruck e Anci apre le porte a TUTTI, SENZA DISTINZIONE DI ETÀ EROI COME NOI è un laboratorio permanente di teatro, cinema e sperimentazione multimediale. Un incubatore di idee, un posto sicuro per mettersi in gioco e creare QUALCOSA DI NUOVO INSIEME.

Dopo i primi incontri creati per i giovani under 35, abbiamo pensato di rendere il laboratorio più inclusivo possibile e quindi di aprire a chiunque abbia voglia di partecipare, un percorso parallelo per indagare i miti e gli eroi di tutti i tempi e di tutte

le generazioni. Il primo incontro APERTO A TUTTI è previsto domenica 15 novembre alle ore 17.00 in Sala Ruspoli a Cerveteri.

Il percorso formativo intensivo sarà condotto da Odette Piscitelli (attrice, formatrice, direttrice artistica di Le Odìssere Teatro) coadiuvata da professionisti del settore multimediale.

Partiremo dalle storie personali e poi ci chiederemo: “Come possiamo raccontarla questa?” Con un corto, un video, un podcast, un rap, un monologo, o un nuovo meta linguaggio?

Durante il laboratorio verrà creato un gruppo di lavoro e un luogo protetto, dove poter condividere la propria esperienza. Sperimentando i linguaggi del teatro, del cinema, della scrittura creativa ,della musica, saranno proposti esercizi collettivi e

individuali, per i quali non sono necessarie competenze o esperienze precedenti. Il primo incontro sarà domenica 15 novembre alle 17.00 in Sala Ruspoli a Cerveteri.

Per partecipare scrivi una mail a : leodissereteatro@gmail.com “Eroi come noi” nasce all’interno del grande progetto di riqualificazione del parco Fürstenfeldbruck promosso dal Comune di Cerveteri, co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri (Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale) attraverso il bando ANCI per restituire ai giovani del territorio un polo di aggregazione, un luogo sicuro e stimolante dove fare rete, condividere opportunità formative, fare amicizia e confrontarsi. Tutte le attività del progetto si trovano sul sito Parco Lab Fürstenfeldbruck