La gentilezza è diventata un gesto rivoluzionario?

Ogni anno, il 13 novembre, il calendario ci ricorda il valore della gentilezza. Ma in una società che corre veloce, tra tensioni e preoccupazioni quotidiane, quanto spazio siamo ancora capaci di riservarle? Viviamo di corsa, tra impegni, responsabilità e preoccupazioni. Siamo spesso stanchi, stressati, a volte arrabbiati, così presi dalle nostre difficoltà da dimenticare che anche chi abbiamo davanti potrebbe affrontare le proprie. E allora un sorriso sincero, una parola cortese, un gesto di attenzione sembrano quasi eccezioni. Quando abbiamo cominciato a considerare straordinario ciò che dovrebbe essere normale? Eppure la gentilezza non è scomparsa. Forse fa semplicemente meno rumore dell’aggressività. Una risposta brusca lascia il segno, un’offesa attira l’attenzione, una premura silenziosa, invece, rischia di passare inosservata, ma non per questo conta meno. A volte basta un aiuto spontaneo, una disponibilità inattesa, per suscitare una gratitudine autentica. Non è soltanto questione di buone maniere: in quel gesto c’è il riconoscimento dell’altro, della sua presenza e delle difficoltà che magari non racconta. E anche un semplice «grazie» può diventare una risposta gentile, un piccolo scambio che rende più umano un incontro, perfino tra sconosciuti. Essere gentili, però, non significa essere deboli o ingenui. Non vuol dire accettare tutto, rinunciare alle proprie idee o evitare i conflitti. Si può dire di no con rispetto, difendere i propri confini senza umiliare, esprimere un disaccordo senza ferire. La sfida, semmai, è riuscirci quando siamo noi a essere messi alla prova: quando la stanchezza pesa, le preoccupazioni si accumulano e rispondere con durezza sarebbe più facile. In quei momenti la gentilezza non è un automatismo, ma una scelta consapevole. Non sempre ci riusciamo, ed è forse anche da questa consapevolezza che nasce il rispetto per gli altri. Celebrare la Giornata mondiale della gentilezza, allora, non dovrebbe significare dedicarle un solo giorno, ma provare a darle spazio nella quotidianità. Perché in un tempo in cui sembra prevalere chi alza la voce, ascoltare, comprendere e rispettare può davvero essere un gesto rivoluzionario! Una rivoluzione silenziosa, che comincia da come scegliamo di trattare chi incontriamo.

Paola Forte Redattrice L’agone