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13 Novembre, 2026
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REGIONE LAZIO, APPROVATO IN GIUNTA IL PIANO NON AUTOSUFFICIENZA 2025-2027. MASELLI: «FINALIZZATI PIU’ DI 300 MILIONI DI EURO»

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Comunicato stampa

La Giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera presentata dall’Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore e Servizi alla persona Massimiliano Maselli riguardante il Piano regionale Non Autosufficienza 2025 – 2027.

«Con il Piano regionale per la non autosufficienza 2025-2027 mettiamo al centro la persona. Grazie a questa delibera, infatti, verranno finalizzati € 304.728.166,00, di cui € 294.528.166,00 da risorse nazionali e € 10.200.000,00 da quelle regionali», dichiara l’assessore Maselli.

«Il Piano – prosegue Maselli – garantisce continuità alle prestazioni per persone con disabilità gravissima e anziani ultrasettantenni non autosufficienti, con priorità alla permanenza a domicilio e nella comunità, contro l’istituzionalizzazione. Previsti assistenza domiciliare, sostegno ai caregiver, telesoccorso, adattamenti abitativi, coabitazione solidale e servizi di prossimità.

«Punto cardine sarà anche il rafforzamento dell’integrazione sociosanitaria, che deriva soprattutto dalla crescente consapevolezza del ruolo centrale che essa assume nel qualificare l’offerta dei servizi e prestazioni sociosanitarie, in quanto migliora l’efficacia degli interventi di cura e di sostegno, favorisce un uso più efficiente delle risorse e riduce il disagio dei cittadini nel rapporto con i servizi», conclude Maselli.

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