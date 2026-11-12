Conferenza Nazionale Industria del Riciclo – 10 dicembre – Milano | iscrizione e programma

La Conferenza Nazionale dell’Industria del Riciclo 2026 “Le risorse per il futuro” si svolgerà a Milano il 10 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 15.45, presso la Sala Buzzati del Corriere della Sera. L’accredito si svolgerà dalle ore 09.00 alle 10.00. In occasione della Conferenza sarà presentato il Rapporto 2026 “Il Riciclo in Italia”, realizzato dalla Fondazione in collaborazione con i 19 settori industriali coinvolti e i Consorzi, che rappresenta il principale punto di riferimento per monitorare l’andamento del riciclo nel nostro Paese, con dati aggiornati su raccolta, trattamento e utilizzo dei materiali riciclati. La Conferenza sarà anche l’occasione per approfondire, con i rappresentanti delle istituzioni e i protagonisti delle filiere, i temi più rilevanti del settore come l’attuazione del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi (PPWR) e il Circular Economy Act. Ampio spazio verrà dedicato anche alle sfide ancora aperte che limitano lo sviluppo del mercato unico delle materie prime seconde, tra cui la frammentazione delle normative nazionali, la normativa sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la semplificazione, la digitalizzazione e una maggiore armonizzazione dei sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR). Durante la Conferenza verranno, inoltre, premiati i vincitori del settore Startup – Economia circolare del Premio Sviluppo Sostenibile, realizzato in collaborazione con CONAI e con il supporto di STEP SB.