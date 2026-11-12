MANOVRA, CASU (PD): 609 MILIONI IN MENO AL MIT, TAGLI ANCHE ALLA SICUREZZA DEI TRASPORTI E ALLA CYBERSICUREZZA

Dal profilo Facebook del deputato Andrea Casu

«Dalla lettura dei dossier ufficiali della Camera sulla manovra 2027 arriva la conferma dei tagli del Governo Meloni ai trasporti. Le risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti diminuiscono di circa 609 milioni di euro rispetto alla legislazione vigente per il 2027, come riportato a pagina 146 del dossier sugli stati di previsione dei Ministeri e a pagina 50 di quello dedicato alla Commissione Trasporti. A preoccupare sono soprattutto le scelte sulle priorità: 40,5 milioni in meno per il sistema ferroviario ERTMS, circa 1,8 milioni per la sicurezza e l’educazione stradale, l’azzeramento dei 600mila euro previsti per il 2027 sul fondo per la trasformazione digitale dei servizi della Motorizzazione e per la cybersicurezza, e riduzioni che interessano anche le infrastrutture portuali, la mobilità locale e il materiale rotabile. A questi si aggiungono rinvii di risorse per mobilità ciclistica, stazioni ferroviarie e manutenzione delle strade. Sono scelte di cui rischiano di pagare le conseguenze cittadini e lavoratori, a Roma come su tutto il territorio nazionale. Insieme alle forze progressiste continueremo a batterci per chiedere al Governo di cambiare rotta: servono subito maggiori risorse per garantire la sicurezza nei trasporti, per il trasporto pubblico e la sicurezza stradale, non i nuovi tagli e rinvii degli investimenti decisi dal Governo Meloni e dal ministro Salvini».

Lo dichiara Andrea Casu, deputato del Partito Democratico e Vice Presidente della Commissione Trasporti, intervenendo ai microfoni di Radio Roma Sound durante la trasmissione Frequenza Progressista, condotta da Federico Tantillo.