NUOVA EVACUAZIONE DELLE SCUOLE A CANALE: SITUAZIONE TORNATA ALLA NORMALITA’

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano
Studenti di Canale ricoverati presso la palestra comunale, quelli di Montevirginio hanno trovato riparo in chiesa.
Si aspettano le Forze dell’Ordine per i controlli e l’eventuale rientro a scuola.
Dopo i controlli delle Forze dell’Ordine tutte le attività scolastiche sono tornate alla normalità: i bambini sono rientrati nelle proprie aule e tutti i servizi scolastici (mensa e scuolabus) sono operativi. Grazie a tutti per la comprensione e la collaborazione.
Alessandro Bettarelli,
Sindaco di Canale Monterano.