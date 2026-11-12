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NUOVA EVACUAZIONE DELLE SCUOLE A CANALE: SITUAZIONE TORNATA ALLA NORMALITA’

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Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

Studenti di Canale ricoverati presso la palestra comunale, quelli di Montevirginio hanno trovato riparo in chiesa.
Si aspettano le Forze dell’Ordine per i controlli e l’eventuale rientro a scuola.
Dopo i controlli delle Forze dell’Ordine tutte le attività scolastiche sono tornate alla normalità: i bambini sono rientrati nelle proprie aule e tutti i servizi scolastici (mensa e scuolabus) sono operativi. Grazie a tutti per la comprensione e la collaborazione.
Alessandro Bettarelli,
Sindaco di Canale Monterano.
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