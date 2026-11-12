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12 NOVEMBRE – GIORNATA DEL RICORDO DEI CADUTI DI NASSIRIYA CELEBRATA A VEJANO

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Dal profilo Facebook del comune di Vejano

Il 12 novembre 2003, a Nassiriya, in Iraq, un attentato terroristico colpì duramente il contingente italiano impegnato nella missione di pace, causando la morte di 19 italiani, tra militari e civili, e di numerose vittime irachene.
Oggi, a distanza di anni, il Comune di Vejano ricorda con profonda commozione tutte le vittime di quella tragica giornata, in particolare i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli appartenenti alle Forze Armate che persero la vita nell’adempimento del proprio dovere.
Il loro sacrificio rappresenta una testimonianza di coraggio, dedizione e servizio alle istituzioni, valori che meritano di essere custoditi e tramandati alle future generazioni.
La memoria è un dovere. Il loro sacrificio non sarà dimenticato.
Il Comune di Vejano si unisce al ricordo e rende omaggio a tutti i caduti di Nassiriya e ai loro familiari.
Comune di Vejano
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