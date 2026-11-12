Nel ventitreesimo anniversario della strage di Nassiriya, Civitavecchia si stringe nel ricordo delle vittime

Civitavecchia, 12 novembre 2026 — Nel ventitreesimo anniversario della strage di Nassiriya, la città di Civitavecchia si raccoglie nel ricordo delle vittime dell’attentato terroristico che il 12 novembre 2003 colpì la base italiana in Iraq. Persero la vita dodici carabinieri, cinque militari dell’Esercito, due civili italiani e nove cittadini iracheni. Alle vittime va il nostro omaggio. Ai loro familiari l’Amministrazione comunale rinnova la vicinanza e la solidarietà dell’intera comunità cittadina.

“A nome di Civitavecchia, rendo onore ai caduti di Nassiriya ed esprimo la nostra riconoscenza a quanti hanno perso la vita al servizio dell’Italia. Rivolgo un pensiero alle famiglie, al loro dolore e alla dignità con cui in questi anni hanno custodito la memoria dei propri cari”, dichiara il sindaco Marco Piendibene.

“Alle istituzioni spetta il dovere di tramandare questa memoria, perché anche chi è nato dopo il 12 novembre 2003 conosca i fatti e comprenda il valore del servizio prestato dai servitori dello Stato.”

Nella Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, Civitavecchia si unisce al tributo della Repubblica a tutti coloro che hanno perso la vita nel corso di quelle missioni. L’Amministrazione comunale esprime la propria gratitudine alle donne e agli uomini che oggi vi prestano servizio, spesso lontano dalle proprie famiglie, contribuendo alla sicurezza e alla protezione delle popolazioni.