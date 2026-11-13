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Il grande jazz fa tappa a Oriolo Romano con “One Hundred Miles – Il mondo di Miles Davis”!

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Dal profilo Facebook del comune di Oriolo Romano

“FLAUTISSIMO” – 15 NOVEMBRE 2026
Un imperdibile appuntamento musicale all’insegna del grande jazz fa tappa a Oriolo Romano con “One Hundred Miles – Il mondo di Miles Davis”!
Un viaggio straordinario nell’universo artistico di una vera e propria leggenda della musica, interpretato da Gabriele Coen (sax tenore e soprano) e Santo Tringali (pianoforte, Fender Rhodes).
L’appuntamento, all’interno della prestigiosa cornice del Festival Flautissimo finanziato da Regione Lazio, è fissato per il 15 novembre alle ore 17.30 nella Sala degli Avi di Palazzo Altieri a Oriolo Romano.
L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.
Vi aspettiamo per condividere insieme una serata di grande musica e cultura
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