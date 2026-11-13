La mente gentile come spazio di riconoscimento e comunicazione costruttiva. Intervista ad Adelia Lucattini, Membro Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana

In occasione della Giornata Mondiale della gentilezza

Di Marialuisa Roscino

La gentilezza è una risorsa quotidiana di fondamentale importanza per costruire relazioni più umane e autentiche, va altresì oltre le semplici convenzioni sociali. A ricordarlo con chiarezza è la psicoanalista Adelia Lucattini, Membro Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e Full Member dell’International Psychoanalytical Association (IPA), che in questa intervista ne restituisce il significato più autentico, in occasione della Giornata Mondiale della gentilezza.

“La gentilezza – spiega Adelia Lucattini – non è un galateo, né un semplice esercizio di buone maniere, bensì la scelta profonda e coraggiosa di riconoscere l’altro nella sua interezza, trasformando il modo in cui stiamo al mondo e costruiamo i nostri legami. Coltivare una mente gentile vuol dire dunque creare uno spazio di ascolto e comunicazione costruttiva, capace di generare un impatto positivo non solo nella nostra sfera privata, ma anche sul benessere collettivo”.

Approfondiamo insieme alla Dott.ssa Lucattini oggi il valore umano della gentilezza come motore di un autentico cambiamento relazionale e sociale.

Dott.ssa Lucattini, a volte c’è moda diffusa di pensare alla persona gentile come “ingenua”, immune da rabbia e pensiero critico. Dal punto di vista psicoanalitico, in particolare richiamando Melanie Klein, perché la gentilezza autentica è invece, una conquista faticosa e un atto di riparazione?

Siamo abituati a pensare alla gentilezza come a una dote naturale di chi ha un carattere docile, quando in realtà è l’esatto opposto, poiché rappresenta una conquista emotiva complessa che nasce da un lavoro interiore avviato fin dall’infanzia. Melanie Klein ci ha insegnato che la gentilezza autentica emerge solo quando impariamo a tenere insieme dentro di noi due spinte opposte rivolte verso la stessa persona, che sono l’amore e l’aggressività.

Nella vita relazionale attraversiamo quella che la psicoanalisi chiama posizione depressiva, che corrisponde al momento in cui ci rendiamo conto che con la nostra rabbia o con i nostri impulsi possiamo ferire chi amiamo. Da questa consapevolezza nasce un sano senso di colpa che non ci schiaccia, ma che si trasforma nel desiderio attivo di rimediare e di riparare il legame. Essere gentili non significa quindi essere privi di lati oscuri o di ostilità, bensì riconoscerli, contenerli e trasformarli affinché la relazione venga protetta.

Penso soprattutto agli adolescenti, i quali attraversano una fase della vita in cui le tempeste emotive sono fortissime e i ragazzi oscillano continuamente tra il bisogno di appartenere a un gruppo e la voglia di affermare la propria autonomia, alternando slanci affettuosi a chiusure ostili. Per un ragazzo imparare la gentilezza vuol dire allenarsi a tollerare le frustrazioni, accorgersi del dolore altrui e avere il coraggio di ricucire uno strappo, senza vivere le proprie fragilità come una sconfitta, dando così prova di una vera maturazione affettiva (Journal of Adolescence, 2025).

Come possiamo distinguere questa gentilezza, che è segno di una mente solida, da un atteggiamento semplicemente accomodante o remissivo?

La differenza sta tutta nelle radici da cui nasce il gesto, dal momento che la gentilezza autentica poggia su una solida sicurezza interiore che permette a chi è davvero gentile di accogliere l’altro senza dover annullare sé stesso. Una mente equilibrata sa essere ospitale, ma sa anche tracciare dei confini chiari, reggere un confronto acceso e dire ciò che pensa, anche quando è in disaccordo, senza farsi travolgere dai sensi di colpa.

L’atteggiamento remissivo, al contrario, è spesso una maschera dietro cui si nasconde la paura di perdere l’affetto degli altri, accompagnata dal bisogno costante di approvazione e dall’incapacità di gestire la propria rabbia. Anche in questo caso l’adolescenza offre una lente d’ingrandimento straordinaria, perché molti ragazzi finiscono per dire sempre di sì pur di non sentirsi esclusi dal gruppo dei pari, assecondando gli altri e calpestando i propri desideri. Quella però non è gentilezza, bensì compiacenza, che costituisce un ostacolo enorme alla costruzione di una personalità libera. Aiutare i giovani a dare valore alle proprie idee, insegnando loro a esprimerle mentre rispettano quelle altrui, significa educarli a una gentilezza consapevole, guidata dalla fiducia e non dal terrore del rifiuto (International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2025).

In che modo, la presenza affettiva e un atteggiamento gentile riescono, nel concreto, ad alleggerire il dolore e la solitudine di chi ci sta accanto?

La gentilezza offre all’altro l’esperienza più rassicurante che un essere umano possa provare, che consiste nel sentirsi visto, ascoltato e tenuto a mente da qualcuno. Quando attraversiamo un momento buio, ciò che ci spaventa di più non è solo il dolore in sé, ma il fatto di sentirci completamente soli mentre lo affrontiamo.

In psicoanalisi parliamo di funzione di contenimento, poiché una persona empatica e gentile accoglie le emozioni confuse o spaventose dell’altro, le filtra e aiuta a dar loro un senso, rendendole così più gestibili. La gentilezza non ha la bacchetta magica per cancellare la sofferenza, eppure rompe l’isolamento psichico. Pensiamo a un adolescente che vive un disagio ma non trova le parole per dirlo, finendo spesso per chiudersi in un silenzio che sembra indifferenza, quando in realtà nasconde una richiesta d’aiuto. In quei momenti uno sguardo attento, una parola di incoraggiamento o un ascolto privo di giudizio possono fare miracoli, perché restituiscono al ragazzo la certezza di esistere nella mente e nel cuore di qualcuno, offrendogli un appiglio sicuro per attraversare le incertezze della crescita (PLOS ONE, 2025).

Spesso si soffre proprio per la sensazione di essere invisibili. Come la gentilezza può invece, trasformare lo spazio tra le persone, superando questa fatica del non riconoscimento?

Quando non veniamo riconosciuti dagli altri si apre una ferita profonda, che ci porta a sentirci invisibili, svalutati e quasi inesistenti. Nell’adolescenza, fase in cui l’identità è ancora un cantiere aperto e lo sguardo degli altri funziona come uno specchio in cui cercare conferme, sentirsi ignorati o messi da parte alimenta un senso lancinante di inadeguatezza.

La gentilezza ribalta questa dinamica perché crea uno spazio di reciprocità che, attraverso l’ascolto vero e il rispetto delle differenze, restituisce dignità all’altro, facendogli percepire che ha valore così come è. Questo cambia radicalmente la qualità delle relazioni, permettendoci di abbandonare quegli atteggiamenti difensivi fatti di maschere, paura del giudizio e bisogno continuo di esibirsi, per costruire legami finalmente autentici in cui nessuno deve rinunciare a sé stesso per essere accettato (Scandinavian Journal of Psychology, 2025).

Perché, secondo Lei, la gentilezza può fare davvero la differenza nella società di oggi?

La gentilezza fa la differenza perché è profondamente controcorrente rispetto alla cultura in cui viviamo immersi, la quale premia l’individualismo, la competizione sfrenata e l’indifferenza. Scegliere la gentilezza significa rifiutare la logica del dominio, secondo cui per vincere bisogna schiacciare l’altro, per sostituirla con quella della cooperazione. Si tratta di una rivoluzione silenziosa ma potentissima, che ci chiede di trasformare le nostre angosce e la nostra aggressività in solidarietà e cura.

Ancora una volta i ragazzi ci mostrano quanto sia urgente questo cambio di passo, dal momento che il gruppo dei coetanei rappresenta la prima vera palestra sociale, oggi spesso attraversata da dinamiche tossiche, dalla ricerca ossessiva di visibilità e dalla paura dell’esclusione. In questo scenario la gentilezza diventa l’antidoto più efficace contro il bullismo e l’emarginazione, poiché ogni gesto gentile abbassa le difese e crea un clima di fiducia in cui l’altro smette di essere un rivale da battere e torna a essere un compagno di viaggio. La vera rivoluzione consiste proprio nel fare della cura verso il prossimo una responsabilità collettiva (Current Research in Ecological and Social Psychology, 2025).

Quali consigli si sente di dare in occasione di questa Giornata speciale?

-Siate gentili prima di tutto con voi stessi, accettando le vostre imperfezioni e i momenti di fragilità senza punirvi con giudizi troppo severi, perché non si può essere davvero accoglienti con gli altri se si è in guerra con se stessi;

-Allenatevi all’ascolto vero, provando a mettere da parte il telefono e la fretta di rispondere quando qualcuno ci parla, giacché ascoltare le emozioni dell’altro senza interrompere o giudicare rappresenta il regalo più grande che possiamo fare;

-Incuriositevi alle differenze, comprendendo che chi pensa, vive o sente in modo diverso da noi non è una minaccia ma una ricchezza, poiché il rispetto nasce proprio dalla curiosità verso ciò che non conosciamo;

-Non abbiate paura di dire di no, dal momento che la gentilezza non equivale alla sottomissione e imparare a porre dei limiti, esprimendo il proprio disaccordo con fermezza, ma senza aggressività, è un grande segno di maturità;

-Date un nome alla rabbia, perché tutti proviamo impulsi aggressivi e il segreto non sta nel negarli, bensì nel riconoscerli prima che esplodano per trasformarli in dialogo, risolvendo in tal modo, i conflitti senza distruggere i legami;

-Portate la gentilezza anche online, dove i social media spesso ci fanno scordare che dall’altra parte dello schermo c’è una persona in carne e ossa con le sue fragilità, motivo per cui vanno evitati i commenti feroci, le esclusioni digitali e le umiliazioni che lasciano ferite reali;

-Coltivate i piccoli gesti quotidiani, come un sorriso sincero, un grazie detto guardando negli occhi, una parola di conforto o il coraggio di chiedere scusa quando si sbaglia, gesti semplici che possiedono un enorme potere riparativo e costruiscono giorno dopo giorno relazioni più sane e fiduciose.