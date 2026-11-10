SCUOLA, CONSULTA STUDENTESCA DI ROMA A RISCHIO IRREGOLARITÀ. RETE STUDENTI: «SABATINI E USR GARANTISCANO LA DEMOCRATICITÀ DELL’ORGANO»

Comunicato stampa

ROMA, 10 novembre 2026 – È prevista per domani la prima Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Roma, che tornerà a riunirsi per la prima volta dopo le violenze che lo scorso anno scolastico hanno caratterizzato il mini parlamento, presentando già diverse irregolarità

Già prima del suo insediamento, rappresentanti eletti nell’organo segnalano una gestione poco trasparente e democratica delle elezioni di alcune cariche interne alla Consulta.

A partire dalla convocazione, diramata con meno di 5 giorni lavorativi di preavviso, passando per la mancata costituzione della commissione elettorale, che da regolamento si comporrebbe dei membri usciti dall’organo – quindi privi di interessi – fino ad arrivare all’esclusione dai punto all’ordine del giorno la votazione della carica di vicepresidente che, secondo un’interpretazione degli uffici, non sarebbe necessaria.

«Dopo quanto accaduto lo scorso anno, ci aspettavamo dall’Ufficio Regionale una maggiore attenzione sul corretto svolgimento dei lavori della consulta» così Simone Montori, Coordinatore Regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio. «Quando vengono meno trasparenza, coinvolgimento e rispetto delle regole, viene compromessa la legittimità stessa delle operazioni elettorali e, quindi, della democraticità dei lavori della consulta».

Proprio per questo motivo, il sindacato studentesco ha chiesto all’Ufficio Scolastico Regionale di intervenire, chiedendo di rimandare lo svolgimento della plenaria solamente quando sarà stato consentito a tutte le scuole di svolgere le operazioni di surroga e quando verrà garantito il regolare svolgimento delle pratiche elettorali attraverso l’insediamento della commissione elettorale.