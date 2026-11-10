HomeScuola

SCUOLA, CONSULTA STUDENTESCA DI ROMA A RISCHIO IRREGOLARITÀ. RETE STUDENTI: «SABATINI E USR GARANTISCANO LA DEMOCRATICITÀ DELL’ORGANO»

0
108
rete degli studenti medi del Lazio

Comunicato stampa

ROMA, 10 novembre 2026 – È prevista per domani la prima Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Roma, che tornerà a riunirsi per la prima volta dopo le violenze che lo scorso anno scolastico hanno caratterizzato il mini parlamento, presentando già diverse irregolarità

Già prima del suo insediamento, rappresentanti eletti nell’organo segnalano una gestione poco trasparente e democratica delle elezioni di alcune cariche interne alla Consulta.

A partire dalla convocazione, diramata con meno di 5 giorni lavorativi di preavviso, passando per la mancata costituzione della commissione elettorale, che da regolamento si comporrebbe dei membri usciti dall’organo – quindi privi di interessi – fino ad arrivare all’esclusione dai punto all’ordine del giorno la votazione della carica di vicepresidente che, secondo un’interpretazione degli uffici, non sarebbe necessaria.

«Dopo quanto accaduto lo scorso anno, ci aspettavamo dall’Ufficio Regionale una maggiore attenzione sul corretto svolgimento dei lavori della consulta» così Simone Montori, Coordinatore Regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio. «Quando vengono meno trasparenza, coinvolgimento e rispetto delle regole, viene compromessa la legittimità stessa delle operazioni elettorali e, quindi, della democraticità dei lavori della consulta».

Proprio per questo motivo, il sindacato studentesco ha chiesto all’Ufficio Scolastico Regionale di intervenire, chiedendo di rimandare lo svolgimento della plenaria solamente quando sarà stato consentito a tutte le scuole di svolgere le operazioni di surroga e quando verrà garantito il regolare svolgimento delle pratiche elettorali attraverso l’insediamento della commissione elettorale.

Articolo precedente
MUNICIPIO XV, TORQUATI – CHIRIZZI: “FOGNE GIUSTINIANA VIII, GRAZIE A OPPOSIZIONE PER ULTERIORE OPPORTUNITA’ DI RESOCONTO DEL LAVORO FATTO IN QUESTI CINQUE ANNI”
Articolo successivo
Valentina Mira presenta “Tutto il furore”: da Mondadori a Cerveteri un momento di condivisione sulla società di oggi

Ultimi articoli

Cultura

Valentina Mira presenta “Tutto il furore”: da Mondadori a Cerveteri un momento di condivisione sulla società di oggi

Territorio

MUNICIPIO XV, TORQUATI – CHIRIZZI: “FOGNE GIUSTINIANA VIII, GRAZIE A OPPOSIZIONE PER ULTERIORE OPPORTUNITA’ DI RESOCONTO DEL LAVORO FATTO IN QUESTI CINQUE ANNI”

Scuola

Tumore del pancreas, “Oltre il Viola”: un progetto nazionale per portare la consapevolezza scientifica nelle scuole

Società

Conad presenta la nuova collection: arriva il trenino di Natale ispirato ai personaggi Disney

Società

Giro d’Italia Enogastronomico: 4 mila visitatori, 100 espositori. Grande successo per l’evento di Rieti

Carica altri