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Sinossi – “Silenzio” di Sofia Lancellotti, al teatro Fiorani di Canale

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Comunicato stampa

In una lunga notte apparentemente qualunque, una giovane studentessa cerca semplicemente di andare a dormire. Ma ogni gesto quotidiano – abbassare una serranda, chiudere un rubinetto, indossare il pigiama, spegnere una luce – diventa l’innesco di una catena infinita di pensieri, paure e scenari catastrofici. Un ragno nascosto, un topo nelle tubature, un incendio, un terremoto, perfino l’eruzione del Vesuvio: tutto sembra possibile nella mente della ragazza.

Mentre il silenzio della notte amplifica ogni inquietudine, prende forma un dialogo serrato e ironico con una seconda versione di sé stessa, una voce interiore lucida e sarcastica che cerca di contrastare l’assurdità delle sue ossessioni. Tra comicità, tenerezza e momenti di profonda vulnerabilità, emerge il ritratto di una giovane donna intrappolata nei meccanismi dell’ansia e del pensiero ossessivo.

Silenzio è una commedia agrodolce che racconta con leggerezza e umanità il conflitto tra razionalità e paura, trasformando una notte insonne in un viaggio dentro la mente contemporanea, dove il rumore più assordante è spesso quello dei propri pensieri.

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