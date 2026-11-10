WEEKEND CON LE PRO LOCO – 13, 14 E 15 NOVEMBRE 2026

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10 | novembre | 2026 WEEKEND CON LE PRO LOCO GLI EVENTI DA NON PERDERE 13, 14 E 15 NOVEMBRE 2026 PUGLIA ORIA VESTITA DI STORIA – ABITI STORICI DEL PALIO DI ORIA ORIA (BR) 📍 Oria (BR) – Sede della Pro Loco (Via Pasquale Astore, 31) e centro storico 📅 Sabato 14 Novembre 2026 In occasione della Giornata Nazionale degli Abiti Storici, sabato 14 novembre 2026 si terrà a Oria (BR) l’evento “Oria vestita di storia: gli abiti storici del Palio di Oria”, organizzato con il patrocinio della Città di Oria e di UNPLI Puglia . L’iniziativa prevede un’esposizione nel centro storico e all’interno della sede della Pro Loco (in Via Pasquale Astore, 31) di alcuni dei più rappresentativi costumi d’epoca appartenenti al Corteo Storico di Federico II e al Torneo dei Rioni . PUGLIA FESTA DEL VINO PRIMITIVO E DEL CECE NERO ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) 📍 Acquaviva delle Fonti (BA) 📅 Sabato 14 Novembre 2026 (dalle ore 20:30) Sabato 14 novembre 2026, a partire dalle ore 20:30, il Centro Antico di Acquaviva delle Fonti (BA) ospiterà la “Festa del Vino Primitivo e del Cece Nero” . L’evento, organizzato dalla Pro Loco “Curtomartino” Acquaviva delle Fonti con il contributo del Comune e in collaborazione con UNPLI Puglia, Delegazione UNPLI Murge e Gravine, Consorzio Tutela Vini DOP Gioia del Colle e AIS Puglia Murgia, animerà le vie del centro con musica live ed esibizioni di animazione . PUGLIA CARDONCELLO ON THE ROAD RUVO DI PUGLIA (BA) 📍 Ruvo di Puglia (BA) – Centro Storico e piazze cittadine 📅 Dal 13 al 15 Novembre 2026 Dal 13 al 15 novembre 2026 a Ruvo di Puglia (BA) torna “Cardoncello on the road – La grande festa dei sapori murgiani”, giunta alla sua XXI edizione ed evento insignito del marchio “Sagra di Qualità” . Organizzata dalla Pro Loco di Ruvo di Puglia con il patrocinio di vari enti locali e nazionali, la manifestazione offre un ricco programma di degustazioni enogastronomiche, escursioni guidate, raduni ed eventi musicali. LAZIO PANE OLIO E… MONTELIBRETTI (RM) 📍 Montelibretti (RM) – Centro Storico 📅 14 e 15 Novembre 2026 Il 14 e 15 novembre 2026 il centro storico di Montelibretti (RM) ospiterà la XX edizione dell’evento “Pane, Olio e…”. Durante la manifestazione sarà presente un’azienda agricola locale per proporre degustazioni dell’olio nuovo di propria produzione, con la possibilità di effettuare acquisti in loco. LAZIO SAN MARTINO, OLIO FUNGHI E VINO CASTIGLIONE IN TEVERINA (VT) 📍 Castiglione in Teverina (VT) – Piazza Maggiore 📅 13, 14 e 15 Novembre 2026 Dal 13 al 15 novembre 2026 a Castiglione in Teverina (VT), presso Piazza Maggiore, si terrà la XXXI edizione del “Festival Enogastronomico”. Tre giornate dedicate al gusto, alla convivialità e ai profumi della buona cucina, pensate per offrire un momento di festa e condivisione da vivere insieme ad amici e parenti. LAZIO FESTA DI SAN MARTINO SETTEFRATI (FR) 📍 Settefrati (FR) – Piazza Municipio 📅 Sabato 14 Novembre 2026 (dalle ore 17:00) Sabato 14 novembre 2026, a partire dalle ore 17:00 in Piazza Municipio a Settefrati (FR), si terrà una serata speciale dedicata ai sapori, alle tradizioni e al folklore del territorio, organizzata dalla Pro Loco di Settefrati con il patrocinio del Comune. Il programma si apre alle 17:00 con la “Caccia al Tesoro nel Labirinto” tra i vicoli del centro storico per bambini e famiglie, seguita dal laboratorio creativo di costruzione del fantoccio con materiali naturali e di recupero. Durante il pomeriggio e la serata verranno offerti caldarroste, vino novello, bruschette e piatti caldi. La manifestazione si concluderà con il suggestivo corteo tra le vie del paese e il tradizionale rogo del fantoccio in piazza. VENETO MERCATINI DI NATALE BADOERE DI MORGANO (TV) 📍 Badoere di Morgano (TV) – Piazza “La Rotonda” 📅 Domenica 15 Novembre 2026 (dalle ore 9:00 alle 19:00) Domenica 15 novembre 2026, dalle ore 9:00 alle 19:00, in Piazza “La Rotonda” a Badoere di Morgano (TV) si terrà il primo appuntamento con i “Mercatini Natalizi”, evento ad ingresso libero organizzato dalla Pro Loco del Comune di Morgano con il patrocinio del Comune. La piazza si animerà con bancarelle di creazioni artigianali, decorazioni natalizie, idee regalo ed espositori enogastronomici con prodotti del territorio. Lo stand gastronomico della Pro Loco proporrà diverse specialità, tra cui cioccolata calda e vin brulé. Ad intrattenere i visitatori ci saranno la simpatia dell’intrattenitore Alex Clown Japo e lo spettacolo di fuoco “Strie Fire Show”. VENETO CUSTODE DEL SENTIERO DEGLI EZZELINI CASTELLO DI GODEGO (TV) 📍 Castello di Godego (TV) – Presso Villa Caprera 📅 Domenica 15 Novembre 2026 (partenza ore 9:00) Domenica 15 novembre 2026, con partenza alle ore 9:00 presso Villa Caprera a Castello di Godego (TV), si terrà l’evento “Custode del Sentiero degli Ezzelini – Passeggiata didattica”. L’iniziativa, promossa dai Consorzi Pro Loco Castellana, Asolano-Montelliano e Pedemontana del Grappa insieme all’APS Sentiero degli Ezzelini e realizzata con il contributo della Regione del Veneto, propone un percorso dedicato a natura, storia, comunità, paesaggi e tradizioni. La passeggiata vede la collaborazione delle Pro Loco di Castello di Godego, Castelcucco, Trevignano, Caerano San Marco e Volpago, oltre a Palestra ForMe, AIDO Castello di Godego, Avis Castello di Godego e Avis Castelcucco. VENETO EL MAS-CIO IN TOLA NANTO (VI) 📍 Nanto (VI) – Impianti Sportivi di Nanto, via Madonnetta 📅 Sabato 14 Novembre 2026 (turni ore 19.00 e 20.30) Sabato 14 novembre 2026, presso gli Impianti Sportivi di Nanto (VI) in via Madonnetta, si terrà l’evento gastronomico “El mas-cio in tola”, organizzato dalla Pro Loco Nanto e dal Comune di Castegnero Nanto in abbinata allo spettacolo itinerante del Festival Veneto Spettacoli di Mistero . La cena è organizzata su due turni, alle ore 19.00 e 20.30, al costo di 15,00 euro a persona. A fine spettacolo spazio ai “Nanto Rolls” con cioccolata calda, the, vin brulè e deliziosi cinnamon roll . CAMPANIA NATALE PICCIRILL SIRIGNANO (AV) 📍 Sirignano (AV) – Centro Storico 📅 13, 14 e 15 Novembre 2026 Dal 13 al 15 novembre 2026 il centro storico di Sirignano (AV) ospiterà la XVII edizione di “Natale Piccirill”, l’evento organizzato dalla Pro Loco Sant’Andrea di Sirignano per celebrare una tradizione secolare che unisce fede, solidarietà e convivialità. La manifestazione propone un’ampia offerta enogastronomica dedicata ai prodotti tipici locali, tra cui pizza di raurinio, baccalà, alici, polenta con salsiccioni e i tradizionali spaghetti noci e alici. Il programma include inoltre visite guidate al centro storico, mostre di artigianato locale a cura di hobbisti e un’area allestita per l’accoglienza dei camperisti. CAMPANIA FESTA DEL TUTERO E DELL’OMBRELLO NOLA (NA) 📍 Nola (NA) – Corso Tommaso Vitale, Piazza Duomo e Pernosano 📅 Dal 07 al 15 Novembre 2026 Dal 7 al 15 novembre 2026 la Pro Loco Nola festeggia il patrono San Felice con l’iniziativa dedicata ai tradizionali tuteri e ombrelli, distribuiti presso la sede di Corso Tommaso Vitale e in Piazza Duomo in collaborazione con le pasticcerie Coco’s, Floreale, Gf3 e Paperopoli. Il programma prevede: Sabato 7 Novembre : Alle ore 16:00 l’itinerario per famiglie “San Felice raccontato ai bambini”.

Domenica 8 Novembre : Alle ore 10:30 apertura straordinaria del Complesso di Santa Maria Assunta a Pernosano (Pago del Vallo di Lauro).

Sabato 14 Novembre: Alle ore 10:30 partenza da Piazza Duomo per il “Tutero tour”, alle ore 12:00 show cooking con degustazione firmato Gf3 presso la Pro Loco e alle ore 16:00 replica di “San Felice raccontato ai bambini”. ABRUZZO SAGRA DI SAN MARTINO NERETO (TE) 📍 Nereto (TE) – Piazza Cavour 📅 Dal 11 al 15 Novembre 2026 (dalle ore 20:00) Dall’11 al 15 novembre 2026, a partire dalle ore 20:00 in Piazza Cavour a Nereto (TE), si terrà la XVI edizione della “Sagra di San Martino – Sagra del tacchino alla Neretese, del vino nuovo e delle castagne”, organizzata dalla Pro Loco di Nereto con il patrocinio del Comune. Presso lo stand gastronomico sarà possibile degustare il tradizionale tacchino alla neretese servito con verze ripassate (disponibile anche in versione panino), oltre a vino nuovo e castagne. Ogni serata previsti appuntamenti con musica dal vivo e, nelle giornate di giovedì e domenica, la proiezione delle partite della Nazionale su maxischermo. info: proloconereto@gmail.com ABRUZZO BORGO DIVINO PIANELLA (PE) 📍 Pianella (PE) – Centro storico 📅 Dal 13 al 15 Novembre 2026 (dalle ore 20:00 alla mezzanotte) Da venerdì 13 a domenica 15 novembre 2026, dalle ore 20:00 alla mezzanotte nel centro storico di Pianella (PE), si terrà l’evento “BorgoDiVino”, organizzato dalla Pro Loco di Pianella. La manifestazione propone tre serate dedicate alla degustazione di vini locali, stand gastronomici con tipicità del territorio, oltre a mostre ed eventi culturali e convegni. Info: proloco.pianella@libero.it ABRUZZO SAN MARTINO CASTAGNE E VINO CRECCHIO (CH) 📍 Crecchio (CH), Auditorium Santa Maria da Piedi

🗓️ Domenica 15 novembre 2026, dalle ore 12,30 e poi dalle ore 17,00 San Martino – Castagne e Vino / Crecchio (CH), 15 novembre 2026

La Pro Loco di Crecchio APS organizza la tradizionale festa di San Martino, un appuntamento dedicato ai sapori autunnali con pasta e fagioli, castagne e buon vino. L’evento si terrà domenica 15 novembre a Crecchio, con pranzo a base di piatti tipici e, dal pomeriggio, castagne arrosto e vin brulè. La giornata sarà animata da intrattenimento musicale del gruppo folkloristico “Il Grappolo Sonoro”. Una festa conviviale per celebrare insieme i profumi e i colori dell’autunno. Info: ass.proloco1@virgilio.it LOMBARDIA SAGRA DEL FASÙLIN SOSPIRO (CR) 📍 Sospiro (CR) – Area Feste Centro Sportivo “Jumbo” 📅 Dal 12 al 15 Novembre 2026 Dal 12 al 15 novembre 2026 a Sospiro (CR), presso l’Area Feste del Centro Sportivo “Jumbo”, si terrà la IX edizione della “Sagra del Fasùlin”, realizzata con il contributo di Regione Lombardia . L’evento proporrà i piatti tipici della cucina tradizionale cremonese a partire dalle ore 19:00 nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, mentre la domenica l’apertura sarà esclusivamente a pranzo dalle ore 12:00 . LOMBARDIA M COME MONTAGNA BRESCIA (BS) 📍 Brescia (BS) – Brixia Forum 📅 14 e 15 Novembre 2026 Il 14 e 15 novembre 2026 il Comitato Regionale UNPLI Lombardia e le sue Pro Loco partecipano a “M come Montagna”, la fiera promossa da Pro Brixia (Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia) presso il Brixia Forum di Brescia. La manifestazione è interamente dedicata alla valorizzazione della montagna sotto il profilo di natura, cultura, enogastronomia, sport, tempo libero e turismo lento e accessibile. Presso lo stand coordinato da UNPLI Lombardia saranno proposti laboratori, degustazioni di prodotti e specialità locali, dimostrazioni dal vivo, e materiali informativi su cammini, ciclovie ed eventi culturali curati dalle Pro Loco del territorio. LOMBARDIA BARBABLÙ 2.0 VENEGONO SUPERIORE (VA) 📍 Venegono Superiore (VA) 📅 Domenica 15 Novembre 2026 Domenica 15 novembre, con la Pro Loco di Venegono Superiore, il teatro torna protagonista con “Barbablù 2.0 – I panni sporchi si lavano in famiglia”, spettacolo di Magdalena Barile, con regia e musiche originali di Eleonora Moro. Una rilettura contemporanea di una storia conosciuta, che porta sul palcoscenico dinamiche familiari, segreti e verità nascoste. Perché, a volte, dietro le porte di casa si celano storie che nessuno vorrebbe raccontare. Un appuntamento dedicato agli appassionati di teatro e a chi ama lasciarsi coinvolgere da spettacoli capaci di far riflettere. La Pro Loco vi aspetta: partecipate e non perdete l’occasione di vivere un appuntamento a teatro! FRIULI VENEZIA GIULIA FIERA DI SANTA ELISABETTA ROMANS D’ISONZO (GO) 📍 Romans d’Isonzo (GO) – Piazza Candussi e vie del paese 📅 Dal 13 al 16 Novembre 2026 Dal 13 al 16 novembre 2026 a Romans d’Isonzo (GO) si terrà la tradizionale “Fiera di Sant’Elisabetta”, storica manifestazione celebrata fin dal 1834 ai tempi dell’Impero austriaco. L’evento ha come animale simbolo il tacchino (detto dindiat in friulano) e vive i suoi momenti clou domenica 15 novembre in Piazza Candussi con la rievocazione della lettura della concessione della Fiera da parte dell’Imperatore Francesco I e la consueta pesatura dei tacchini giganti. FRIULI VENEZIA GIULIA ESTATE DI SAN MARTINO PORDENONE (PN) 📍 Pordenone (PN) – Quartiere Villanova 📅 Dal 13 al 15 Novembre 2026 Dal 13 al 15 novembre 2026 nel quartiere Villanova a Pordenone (PN) si terrà la festa per l’ “Estate di San Martino”. La manifestazione prevede l’allestimento di uno stand gastronomico dedicato ai sapori d’autunno e una grande castagnata, arricchiti da un programma di eventi collaterali per famiglie e bambini, tra cui il battesimo della sella nella giornata conclusiva. Tra i momenti principali del programma: sabato 14 novembre alle ore 18:30 l’esibizione equestre curata dai Cavalieri Templari di San Quirino, mentre domenica 15 novembre alle ore 12:00 la rappresentazione di San Martino a cavallo. FRIULI VENEZIA GIULIA PURCIT IN STAIARE ARTEGNA (UD) 📍 Artegna (UD) 📅 Dal 13 al 15 Novembre 2026 Dal 13 al 15 novembre 2026 ad Artegna (UD) si terrà la tradizionale manifestazione enogastronomica “Purcìt in staiare”, dedicata all’arte norcina locale. Durante l’evento sarà attivo un chiosco gastronomico con varie specialità a base di maiale e piatti tipici (tra cui lasagne con salsiccia, minestra con brovada, gnocchi, filetto di maiale, salame all’aceto, brovada e muset, e frico). Ricco anche il programma di eventi collaterali, tra cui la marcia “Corse Pignote” prevista per la giornata di domenica. EMILIA ROMAGNA SAGRA DELLA PERA VOLPINA BRISIGHELLA (RA) 📍 Brisighella (RA) – Centro storico 📅 Domenica 15 Novembre 2026 Domenica 15 novembre 2026 a Brisighella (RA) si terrà la “Sagra della pera volpina e del formaggio stagionato”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Brisighella con il patrocinio del Comune. L’evento celebra la pera volpina, frutto tipico della Valle del Lamone abbinato al tradizionale pecorino stagionato in grotte di gesso, e proporrà per tutta la giornata un mercato di frutti autunnali e prodotti tipici della collina. Lo stand gastronomico, aperto dalle ore 11:00 alle 20:00, offrirà un menù a base di ricette locali dolci e salate, tra cui pere cotte nel Sangiovese con spezie, strudel di pere e preparazioni al formaggio stagionato. EMILIA ROMAGNA FUGARENA TERRA DEL SOLE (FC) 📍 Terra del Sole (FC) – Piazza d’Armi, Palazzo Pretorio e centro storico 📅 Domenica 15 Novembre 2026 (dalle ore 8:30) Domenica 15 novembre 2026 a Terra del Sole (FC) si terrà la 56ª edizione della “Fugarena”, la tradizionale festa autunnale organizzata dalla Pro Loco per celebrare la conclusione della stagione agricola. Il programma prende il via alle ore 8:30 con il mercato ambulante presso la chiesa di Santa Reparata, il mercatino dell’artigianato e i prodotti tipici nei Borghi Romano e Fiorentino. Tra i principali appuntamenti della giornata: la rassegna per bambini “Art’infanzia” (dalle ore 9:00), la Camminata della Fugarena, le aperture straordinarie del Castello di Porta Romana (10:00-12:00) e del Museo dell’Uomo e dell’Ambiente con la visita guidata delle 14:45, oltre al Community Drum Circle nei Giardini Cosimo I (ore 15:30) e ai giochi popolari in legno. EMILIA ROMAGNA FESTA DEL TARTUFO CAVOLA DI TOANA (RE) 📍 Cavola di Toano (RE)

📅 Domenica 8 e 15 novembre 2026 Torna la 38ª Festa del Tartufo di Cavola, un appuntamento imperdibile per gli amanti dei sapori del bosco e delle tradizioni dell’Appennino reggiano, organizzato dalla Pro Loco Cavola e insignito nel 2024 del marchio “Sagra di Qualità” UNPLI. Le vie del paese si animeranno con stand dedicati a tartufi, funghi e prodotti tipici, mentre al Cavolaforum sarà possibile gustare un menù speciale a base di tartufo e funghi. Il programma propone anche escursioni guidate alla scoperta della storia locale, dimostrazioni della tradizionale lavorazione del Parmigiano Reggiano, degustazioni a chilometro zero, una mostra micologica e tante attività per grandi e piccoli. Pranzo su prenotazione obbligatoria: 40 € a persona.

📞 339 1817410 – 328 5685165

📧 prenotazioni@cavola.it PIEMONTE BAGNA CAODA MONGARDINO (AT) 📍 Mongardino (AT) 📅 13, 14, 20 e 21 Novembre 2026 Nei giorni 13, 14, 20 e 21 novembre 2026 a Mongardino (AT) si terrà l’evento gastronomico dedicato alla tipica “Bagna Caoda” . Il menù proposto, al costo di 30 euro a persona, comprende oltre alla bagna caoda, brodo, bollito misto con bagnetto, frutta mon, vino e acqua . Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria (con conferma necessaria 2 giorni prima dell’evento) al numero 320 3739479 . PIEMONTE SAGRA DEL MAIS BEINETTE (CN) 📍 Beinette (CN) 📅 Domenica 15 Novembre 2026 (dalle ore 9:00 alle 18:00) Domenica 15 novembre 2026 si terrà a Beinette (CN) la “Sagra del Mais”, organizzata dalla Pro Loco . Dalle ore 9:00 alle 18:00 l’evento ospiterà mercatini di artigianato e delle pulci, esposizione di trattori d’epoca e animali, oltre a mundaj, vin brulè e altre specialità . Il programma prevede: Dalle ore 10:00 : Giochi di legno in collaborazione con Macramè e Piazza di Circo .

Ore 12:30 : Pranzo a base di polenta AVIS e bis di dolci al costo di 10€ (prenotazione obbligatoria presso “Arte in farina” entro il 7/11, con posti limitati e richiesta di portare posate e bicchieri da casa) .

Dalle ore 15:00 : Balli occitani con i Sousbois .

Ore 15:30: Spettacolo con il giocoliere Bubble Street Cirkus . CALABRIA UN CALCIO AL CANCRO MOTTA SAN GIOVANNI (RC) 📍 Motta San Giovanni (RC) – Centro Sociale P. Capua e Palattinà di Lazzaro 📅 Domenica 8 Novembre 2026 (dalle ore 16:00) Domenica 8 novembre 2026 a Lazzaro, frazione di Motta San Giovanni (RC), si terrà l’evento benefico di sensibilizzazione “Un calcio al cancro – Insieme, più forti”, organizzato dal Comune di Motta San Giovanni (Assessorato allo Sport) in collaborazione con FIGC-LND Calabria . Nell’area esterna al palazzetto sarà attiva un’area Food & Beverage (con anche opzioni gluten free) a base di panino con le frìttole, pizzette, crêpes e dolci . L’intero ricavato della giornata sarà devoluto ai reparti di oncologia pediatrica del territorio e all’Hospice “Via delle Stelle” . CALABRIA IL PRIMO GESTO D’AMORE È VERSO NOI STESSI MONTEBELLO JONICO (RC) 📍 Montebello Jonico (RC) – Delegazione comunale di Saline Joniche 📅 Venerdì 13 Novembre 2026 (ore 17:00) Venerdì 13 novembre 2026 alle ore 17:00, presso la Delegazione comunale di Saline Joniche a Montebello Jonico (RC), si terrà l’evento di sensibilizzazione “Il primo gesto d’amore è verso noi stessi”, promosso con il patrocinio di UNPLI Calabria e del Comune di Montebello Jonico. L’iniziativa si aprirà con l’inaugurazione della panchina rosa, seguita da un convegno dedicato alla prevenzione. Il programma include i saluti dell’Amministrazione comunale e di Romina Palamara (Presidente Pro Loco Montebellum e Terra Mia), la testimonianza di Nicla Romeo (Vicepresidente K’Arte) e l’intervento della Dott.ssa Paola Infortuna su prevenzione e menopause. Durante il convegno verranno distribuiti kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, effettuati screening del Papilloma virus e mostrate le decorazioni realizzate dagli alunni dell’I.C. Montebello J. – Motta San Giovanni. CALABRIA A CIARDA & ANTICHI SAPORI PETRIZZI (CZ) 📍 Petrizzi (CZ) – Piazza Regina Elena 📅 Sabato 14 Novembre 2026 (dalle ore 20:00) Sabato 14 novembre 2026, a partire dalle ore 20:00 in Piazza Regina Elena a Petrizzi (CZ), si terrà la IV edizione dell’evento enogastronomico “A’ Ciarda & Antichi Sapori”, organizzato dalla Pro Loco Petrizzi “Il Fiore di Pietra” APS con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale . La serata sarà dedicata alla valorizzazione delle tradizioni culinarie locali con la degustazione dell’olio nuovo, delle olivi rutte, del vino novello e di molte altre specialità del territorio . TESSERA DEL SOCIO PRO LOCO

I soci Pro Loco che sottoscrivono la Tessera, oltre a far parte del Mondo Unpli, composto da oltre 500.000 Soci, possono godere di importanti convenzioni a livello regionale e nazionale. Guarda tutte le convenzioni » PRO LOCO TV Entra a far parte della programmazione di ProLocoTV! Invia subito i video della tua Pro Loco all’indirizzo email prolocotv@unpli.info Ti aspettiamo in TV!