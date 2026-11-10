Valentina Mira presenta “Tutto il furore”: da Mondadori a Cerveteri un momento di condivisione sulla società di oggi

Comunicato stampa

Appuntamento per venerdì 20 novembre alle ore 18:00. Dopo il successo di “Dalla stessa parte mi troverai”, finalista al Premio Strega 2024, Valentina Mira torna con un nuovo romanzo. Presenta e modera, Valentina D’Urbano. Ingresso gratuito_

In una società fragile, difficile, caratterizzata da contraddizioni, disuguaglianze, c’è “Tutto il furore”: è il nuovo libro di Valentina Mira, edito da Feltrinelli, che venerdì 20 novembre alle ore 18:00 sarà a Cerveteri, ospite della Mondadori Bookstore di Cerveteri per incontrare i lettori in un momento letterario moderato da Valentina D’Urbano, scrittrice e illustratrice più volte protagonista dei momenti letterari e culturali della libreria di Largo Almuneacar. La presentazione come di consueto è ad ingresso libero e gratuito.

“Dopo il successo di ‘Dalla stessa parte mi troverai’, con ‘Tutto il Furore’ Valentina Mira si conferma essere un’autrice capace di affrontare temi difficili, complessi della nostra quotidianità e lo fa senza cercare nè risposte facili, né impartendo lezioni – dichiarano Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti della Mondadori Bookstore Cerveteri – non sarà una semplice presentazione letteraria, ma un’occasione di confronto e condivisione sul mondo e la società in cui viviamo. Un romanzo di estrema attualità, pubblicato poco prima dell’inizio delle proteste che da settimane stanno segnando l’Italia, la Francia, la Spagna e tanti paesi in Europa, da leggere davvero tutto d’un fiato”.

Valentina Mira ha collaborato con vari quotidiani e siti di informazione, tra cui “il manifesto” e il “Corriere della Sera”. Scrive per Radiotelevisione svizzera e ha esordito nel 2021 con “X” (Fandango Libri), una storia vera, diventata un caso editoriale, che racconta la violenza di genere. Nel 2024 esce per SEM “Dalla stessa parte mi troverai”. Il libro è entrato nella dozzina finalista del Premio Strega 2024.

“Un pomeriggio a cui teniamo in modo particolare – concludono Andrea e Tarita – per lo spessore letterario di Valentina Mira e per la presenza, confermata, di un’amica della nostra libreria, una figura importante nel campo della scrittura come Valentina D’Urbano, che siamo onorati abbia scelto di proseguire con così grande affetto, la collaborazione con la Mondadori Bookstore di Cerveteri”