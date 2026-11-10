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IL RADON IN CASA

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Comunicato stampa

Il radon è un gas radioattivo cancerogeno che si genera dal decadimento dell’uranio ed è presente nelle rocce e nei minerali del sottosuolo. Il radon attraverso diverse modalità penetra nelle abitazioni concentrandosi al suo interno. Esso è responsabile di circa 3000 morti/anno per cancro polmonare e il Lazio, per le sue caratteristiche geologiche e geochimiche, è una delle regioni a più elevato rischio. Nel 2022 è stato varato il D.Lgs. n. 203 che avvia Il Piano Nazionale d’Azione per il radon 2023-2032. La legislazione stabilisce valori limite della concentrazione del gas radon che non bisogna superare, nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, e nel caso venissero superati occorre predisporre interventi strutturali o azioni di rimedio per mitigare il rischio. Nell’evento il tema sarà trattato da un punto di vista scientifico e dal punto di vista tecnico: conoscere la natura del gas, le modalità di misura della concentrazione, le modalità di ingresso del gas negli ambienti interni; le aree potenzialmente a rischio e la pianificazione territoriale; misure di prevenzione passive e attive.

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