MUNICIPIO XV, TORQUATI: “RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MONTELEONE, FRATELLI D’ITALIA CHIEDE RISTORI MA I COMMERCIANTI DOVREBBERO ESSERE RISTORATI DA LORO CHE TENTANO DI BLOCCARE I LAVORI”

Comunicato stampa

“Leggiamo con sgomento la proposta di Fratelli d’Italia per la richiesta di ristori economici per gli esercenti di Piazza Monteleone di Spoleto al Fleming a causa del cantiere di riqualificazione della piazza, che dopo oltre 40 anni, la sta trasformando da baraccopoli e distesa di asfalto in una piazza di quartiere vivibile e con un nuovo mercato.

Con tutto il rispetto per Fratelli d’Italia, che facendo a gara a chi la spara più grossa sta evidentemente ingaggiando una lotta con Forza Italia per chi presenterà la candidatura alla Presidenza del Municipio, riteniamo che i commercianti dovrebbero chiedere i ristori a chi per oltre vent’anni ha fatto finta di nulla, senza assumersi la responsabilità di riqualificare questa piazza; ma soprattutto a chi in questi mesi sta tentando in tutti i modi di farci ritardare e interrompere i lavori, prima con la scusa degli alberi e poi con quella dei parcheggi e della viabilità, tema su cui siamo comunque già a disposizione per un confronto serio e nei contenuti con la cittadinanza.

Spero vivamente che il quartiere, che per oltre vent’anni ha dovuto subire la loro inettitudine e la loro incapacità, si ribelli a questa propaganda e a questa polemica continua, che non fa altro che dimostrare che chi vorrebbe governare questo municipio, non solo non ha fatto nulla negli anni precedenti, ma non ha alcuna idea del futuro, né proposte concrete. Un’opposizione che basa la propria attività politica solo ed esclusivamente tentando di mettere i bastoni tra le ruote a chi lavora, compresi i commercianti di Piazza Monteleone di Spoleto.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati