HomeTerritorio

MUNICIPIO XV, TORQUATI: “RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MONTELEONE, FRATELLI D’ITALIA CHIEDE RISTORI MA I COMMERCIANTI DOVREBBERO ESSERE RISTORATI DA LORO CHE TENTANO DI BLOCCARE I LAVORI”

0
159
sagra del supplì a Ponte MIlvio

Comunicato stampa

“Leggiamo con sgomento la proposta di Fratelli d’Italia per la richiesta di ristori economici per gli esercenti di Piazza Monteleone di Spoleto al Fleming a causa del cantiere di riqualificazione della piazza, che dopo oltre 40 anni, la sta trasformando da baraccopoli e distesa di asfalto in una piazza di quartiere vivibile e con un nuovo mercato.

Con tutto il rispetto per Fratelli d’Italia, che facendo a gara a chi la spara più grossa sta evidentemente ingaggiando una lotta con Forza Italia per chi presenterà la candidatura alla Presidenza del Municipio, riteniamo che i commercianti dovrebbero chiedere i ristori a chi per oltre vent’anni ha fatto finta di nulla, senza assumersi la responsabilità di riqualificare questa piazza; ma soprattutto a chi in questi mesi sta tentando in tutti i modi di farci ritardare e interrompere i lavori, prima con la scusa degli alberi e poi con quella dei parcheggi e della viabilità, tema su cui siamo comunque già a disposizione per un confronto serio e nei contenuti con la cittadinanza.

Spero vivamente che il quartiere, che per oltre vent’anni ha dovuto subire la loro inettitudine e la loro incapacità, si ribelli a questa propaganda e a questa polemica continua, che non fa altro che dimostrare che chi vorrebbe governare questo municipio, non solo non ha fatto nulla negli anni precedenti, ma non ha alcuna idea del futuro, né proposte concrete. Un’opposizione che basa la propria attività politica solo ed esclusivamente tentando di mettere i bastoni tra le ruote a chi lavora, compresi i commercianti di Piazza Monteleone di Spoleto.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati

Articolo precedente
Valentina Mira presenta “Tutto il furore”: da Mondadori a Cerveteri un momento di condivisione sulla società di oggi
Articolo successivo
WEEKEND CON LE PRO LOCO – 13, 14 E 15 NOVEMBRE 2026

Ultimi articoli

Sanità

DIABETE: IN ITALIA RIGUARDA CIRCA 4 MILIONI DI PERSONE. LA ASL ROMA 4 IN CAMPO CON SCREENING GRATUITI A CIVITAVECCHIA

Scuola

SCUOLA, SOPHIE BARDINA NUOVA PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE DI VITERBO. RETE STUDENTI MEDI: «UN RISULTATO CHE SEGNA UN CAMBIO DI PASSO PER LA RAPPRESENTANZA...

Primo piano

Il cordoglio del gruppo “Le Città della Metropoli” per la scomparsa della Sindaca Nicoletta Irato

Primo piano

Città metropolitana di Roma Capitale si stringe alla comunità di Mazzano Romano per la scomparsa della Sindaca Nicoletta Irato. Gualtieri: “Un’amministratrice seria e appassionata...

Cultura

Sinossi – “Silenzio” di Sofia Lancellotti, al teatro Fiorani di Canale

Carica altri