“VIENI VIA CON ME” al teatro Fiorani di Canale

Comunicato stampa

Sabato 14 novembre ore 21.00 nel Foyer del TMF

Concerto con Apericena a cura della Chef Nadia Malpassi

con

Valentina Paiella voce

Enrico Cresci chitarra, voce

La canzone francese e quella italiana si sono intrecciate mille volte, fra artisti, brani, versioni, ispirazioni.

La scuola dei cantautori genovesi ha tratto ispirazione da quella francese. Paolo Conte è una star anche Oltralpe. Gli “italiani” Yves Montand, Dalida, Nino Ferrer e altri importanti artisti, da Aznavour a Sylvie Vartan, a Henry Salvador, Gian Maria Testa, Leo Ferrè fino ad Antoine, Françoise Hardy e Milva, sono stati amati con eguale calore dalle platee cugine.

È in omaggio a questo scambio di culture che Valentina Paiella ed Enrico Cresci che ripropongono in chiave acustica alcune perle di quello sterminato repertorio, spaziando dai brani più intensi alla leggerezza dei grandi successi degli anni 60 e 70.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

3804620311-3286748785