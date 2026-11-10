MUNICIPIO XV, TORQUATI – CHIRIZZI: “FOGNE GIUSTINIANA VIII, GRAZIE A OPPOSIZIONE PER ULTERIORE OPPORTUNITA’ DI RESOCONTO DEL LAVORO FATTO IN QUESTI CINQUE ANNI”

Comunicato stampa

“Si è appena concluso l’ennesimo Consiglio Straordinario richiesto dall’opposizione, questa volta sulla rete fognaria e idrica del consorzio Giustiniana VIII. Un Consiglio che anche in questo caso come per Piazza Monteleone di Spoleto, Piazza Saxa Rubra e per il Progetto dei 15 Minuti di Labaro, avrebbe potuto essere sostituito agevolmente da una riunione di Commissione senza dispendio di forze, tempo e soldi pubblici, ma che in ogni caso come per tutte le altre volte precedenti, ci ha dato comunque l’occasione di aggiornare sul grande lavoro fatto in questi cinque anni.

Dopo l’ultimazione dopo 40 anni del Collettore fognario della Crescenza, il finanziamento e l’avvio dei lavori delle fogne di via Tiberina – Borgo Sant’Isidoro, Osteria Nuova e Cesano, per Giustiniana VIII nel corso del 2025 è stato completato il progetto di fattibilità tecnico economica e il 21 gennaio 2026 è stata aperta la conferenza dei servizi di approvazione del progetto, che si è conclusa il 1° aprile scorso con esito positivo. Nel corso della conferenza dei servizi è stato però appurato che oltre allo stanziamento di 5,6 milioni di euro già finanziati dall’ amministrazione comunale, anche per estendere la rete a un maggior numero di persone è necessario un ulteriore finanziamento che sarà inserito all’interno della conferenza dei Sindaci, la cui riunione è prevista entro novembre, per un importo complessivo di 13,1 milioni di euro.

A seguito di questo finanziamento la Giunta Capitolina potrà procedere all’approvazione del progetto e alla dichiarazione di pubblica utilità, passaggio che confidiamo possa avvenire entro il mese di dicembre. Subito dopo Acea potrà redigere il progetto esecutivo per l’avvio dei lavori che avranno una durata stimata di 23 mesi. Sarà quello il momento in cui si potranno verificare insieme ai cittadini eventuali modifiche dei tracciati all’interno del progetto generale. Per Giustiniana VIII si chiuderà così una pagina che dal 1975 a cinque anni fa è stata scritta solo da chiacchiere e non da fatti concreti come avvenuto in questi ultimi anni.

Ringraziamo l’opposizione che anche oggi ci ha dato una ulteriore opportunità di aggiornare i cittadini presenti sul grande lavoro che il Municipio, insieme a Roma capitale e all’Assessora Segnalini con il suo Assessorato, ha portato avanti negli ultimi 5 anni per la fornitura idrica e delle fogne sul nostro territorio. Tra via Tiberina, Osteria Nuova, Cesano, Giustiniana VIII, e la deviazione del Collettore Alto Farnesina, il municipio è riuscito a ottenere quasi 100 milioni di euro di investimenti per Roma nord, opere attese da oltre 40 anni che in soli cinque anni abbiamo fatto finanziare e che si stanno realizzando.

Come avranno capito i cittadini per quanto ci riguarda preferiamo i fatti e il lavoro alle polemiche e alle strumentalizzazioni, e così continueremo anche nei prossimi mesi.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi.