Tumore del pancreas, “Oltre il Viola”: un progetto nazionale per portare la consapevolezza scientifica nelle scuole

Comunicato stampa

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), in occasione del mese di novembre dedicato alla sensibilizzazione sul tumore del pancreas e della Giornata mondiale del 19 novembre, propone l’avvio dell’iniziativa nazionale “Oltre il Viola – La scienza entra in classe”, rivolta alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado. L’obiettivo è superare il carattere episodico delle campagne di sensibilizzazione, trasformando una ricorrenza sanitaria in un’occasione di approfondimento scientifico, formazione critica e confronto tra scuola, ricerca e medicina.

La proposta nasce dalla necessità di affrontare con maggiore consapevolezza una delle patologie oncologiche più complesse. Secondo il rapporto I numeri del cancro in Italia 2025, nel nostro Paese sono state stimate circa 13.600 nuove diagnosi di tumore pancreatico nel 2024, mentre la sopravvivenza netta a cinque anni si attesta all’11% negli uomini e al 12% nelle donne. La frequente assenza di sintomi specifici nelle fasi iniziali e la difficoltà di individuare tempestivamente la malattia rendono particolarmente delicato il tema della diagnosi precoce, per la quale non esiste attualmente uno screening raccomandato per la popolazione generale.

Si tratta di una condizione che impone rigore anche nel linguaggio della sensibilizzazione. Diffondere l’idea che una maggiore attenzione individuale sia sempre sufficiente a riconoscere precocemente la malattia significa semplificare impropriamente una realtà clinica ben più complessa. La conoscenza scientifica non consiste soltanto nell’individuare comportamenti prudenti, ma anche nel comprendere i limiti delle possibilità diagnostiche e nel distinguere le evidenze consolidate dalle prospettive ancora oggetto di ricerca.

Il CNDDU ritiene che proprio questa complessità possa assumere un rilevante valore educativo. In una società nella quale le informazioni sanitarie circolano rapidamente, spesso senza adeguate verifiche, la scuola deve poter offrire agli studenti strumenti per interpretare correttamente dati epidemiologici, valutare l’affidabilità delle fonti e riconoscere le semplificazioni che possono generare false rassicurazioni o allarmismi ingiustificati. Non si tratta di introdurre contenuti specialistici estranei ai programmi scolastici, ma di sviluppare competenze scientifiche e capacità di giudizio applicabili anche ad altre questioni di interesse collettivo.

Attraverso “Oltre il Viola – La scienza entra in classe”, il Coordinamento propone la realizzazione, su base volontaria, di percorsi interdisciplinari con il coinvolgimento di docenti, oncologi, ricercatori e professionisti della comunicazione scientifica. Gli istituti aderenti potrebbero organizzare incontri di approfondimento, laboratori di analisi delle informazioni mediche e momenti di confronto sulle modalità attraverso cui la ricerca produce conoscenze e affronta problemi ancora irrisolti. L’iniziativa dovrebbe essere accompagnata da materiali didattici validati da esperti e differenziati in relazione all’età degli studenti, evitando qualsiasi impropria sovrapposizione tra attività educativa e consulenza sanitaria.

Un elemento qualificante del progetto sarebbe il confronto diretto con la ricerca scientifica. Comprendere perché determinate patologie risultino difficili da individuare, quali ostacoli incontrino gli studi clinici e come vengano valutate le nuove prospettive terapeutiche consentirebbe agli studenti di avvicinarsi alla medicina senza ridurla a una successione di scoperte o promesse. La scuola offrirebbe così uno spazio di riflessione nel quale il valore della conoscenza emergerebbe anche dalla capacità di riconoscerne i limiti.

Parallelamente, il CNDDU richiama l’attenzione sulle questioni organizzative che interessano l’assistenza al tumore pancreatico. La necessità di concentrare le competenze specialistiche e rafforzare le reti multidisciplinari, riconosciuta anche nell’impegno istituzionale per lo sviluppo delle Pancreas Unit, evidenzia quanto sia importante garantire condizioni di accesso appropriate alle cure. La complessità biologica della malattia non giustifica eventuali disomogeneità evitabili nell’organizzazione dei servizi, che devono essere affrontate attraverso un monitoraggio trasparente e interventi verificabili.

Il CNDDU invita pertanto il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero della Salute a valutare la possibilità di sostenere “Oltre il Viola” attraverso collaborazioni con università, istituzioni scientifiche e strutture sanitarie qualificate, senza trasferire sui docenti ulteriori responsabilità specialistiche o burocratiche. La partecipazione delle scuole dovrebbe fondarsi sull’autonomia progettuale, sulla disponibilità di risorse educative attendibili e sulla continuità delle collaborazioni, affinché la proposta non si esaurisca nella sola programmazione di novembre.

Il CNDDU ritiene inoltre opportuno che gli istituti interessati possano condividere, attraverso una rete nazionale, gli elaborati e le esperienze didattiche realizzate, favorendo il confronto tra differenti realtà territoriali. La qualità dell’iniziativa non dovrebbe essere misurata dal numero di eventi organizzati, ma dalla capacità di sviluppare apprendimenti significativi e una comprensione più rigorosa del rapporto tra informazione, ricerca e salute.

La scuola non può modificare da sola la prognosi di una malattia né sostituirsi alle responsabilità del sistema sanitario. Può tuttavia contribuire a contrastare una forma meno visibile, ma rilevante, di vulnerabilità collettiva: l’incapacità di distinguere una conoscenza scientificamente fondata da un messaggio soltanto persuasivo. È su questa responsabilità educativa che il CNDDU intende richiamare l’attenzione delle istituzioni.

Il significato di novembre non dovrebbe esaurirsi nel richiamo pubblico a una patologia grave, ma tradursi in iniziative capaci di lasciare risultati oltre la ricorrenza. “Oltre il Viola” nasce da questa esigenza: fare della scuola un luogo nel quale la complessità della malattia venga affrontata con serietà, senza retorica e senza false certezze. Perché una sensibilizzazione che non produce conoscenza rischia di consumarsi nel tempo di una campagna, mentre una formazione scientifica rigorosa lascia strumenti che continuano a operare anche quando l’attenzione pubblica si spegne.

prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU