Conad presenta la nuova collection: arriva il trenino di Natale ispirato ai personaggi Disney

Comunicato stampa

PAC 2000A e Conad Nord Ovest aderiscono all’iniziativa “I gesti più belli partono dal cuore”, attiva a livello nazionale nei punti vendita dal 9 novembre al 20 dicembre.

Anche quest’anno all’iniziativa natalizia si affianca l’impegno a favore dei più piccoli: il progetto supporterà la Fondazione Bambino Gesù per l’acquisto di nuove attrezzature diagnostiche.

Roma, 10 novembre 2026 – PAC 2000A e Conad Nord Ovest aderiscono per il sesto anno consecutivo all’iniziativa nazionale di Conad che associa alla nuova collezione l’impegno a favore di progetti destinati a 27 ospedali e reparti pediatrici italiani.

L’iniziativa “I gesti più belli partono dal cuore” sarà attiva dal 9 novembre al 20 dicembre con una nuova collezione. Protagonista di quest’anno è il trenino di Natale ispirato ai personaggi Disney, composto da 12 pezzi: una locomotiva con Disney Topolino e 11 vagoni dedicati ad alcuni dei personaggi più iconici dei classici Disney. I pezzi possono essere utilizzati come addobbi per l’albero, come segnaposto per la tavola o come gioco componibile per i più piccoli.

Presso i punti vendita aderenti del Lazio, i clienti titolari di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card, ogni 15 euro di spesa e con l’aggiunta di 1,90 euro, potranno ricevere una bustina contenente uno dei pezzi del trenino. Per ogni pezzo acquistato, PAC 2000A e Conad Nord Ovest destineranno 0,50 euro a favore della Fondazione Bambino Gesù (Ente Filantropico) per l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – IRCCS, per contribuire all’acquisto di una TAC Photon Counting per il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale.

trenino«La forza del sistema Conad nasce dal rapporto che i nostri Soci imprenditori costruiscono ogni giorno con i clienti. La partecipazione alla raccolta, rinnovata ogni anno negli ultimi sei anni, esprime la nostra volontà di essere a fianco dei territori anche attraverso la solidarietà. Nel Lazio, insieme a Conad Nord Ovest, diamo continuità a questo impegno, che consideriamo parte integrante del nostro ruolo imprenditoriale e del modo in cui intendiamo lo sviluppo del sistema Conad», ha commentato Danilo Toppetti, Amministratore Delegato di PAC 2000A Conad.

“Il legame con i territori è parte integrante della nostra identità e si traduce nell’attenzione alle persone, alle famiglie e ai bisogni delle comunità di cui siamo parte. È con questo spirito che anche quest’anno rinnoviamo il nostro sostegno alla sanità pediatrica, con un pensiero particolare ai bambini e alle famiglie che affrontano momenti delicati e a chi ogni giorno si prende cura di loro. Grazie al coinvolgimento dei nostri Soci e alla partecipazione dei clienti, continuiamo a sostenere iniziative che uniscono la forza del sistema Conad all’attenzione per le realtà locali. Un impegno che condividiamo con PAC 2000A Conad e che portiamo avanti con orgoglio anno dopo anno”. ha dichiarato Adamo Ascari, Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest.

L’iniziativa si inserisce in un percorso avviato a livello nazionale nel 2021. Nelle cinque edizioni precedenti, grazie al coinvolgimento delle Comunità in cui Conad opera ogni giorno, a livello nazionale sono stati raccolti e devoluti oltre 11,5 milioni di euro offrendo un supporto concreto all’ammodernamento delle strutture, all’acquisto di attrezzature all’avanguardia e a progetti dedicati al benessere dei piccoli pazienti.

Riferimenti per la stampa:

PAC 2000A Conad è la più grande Cooperativa del Consorzio Conad in Italia, nonché l’azienda leader nella GDO nel Centro e Sud Italia, con una rete di vendita che si estende in cinque regioni: Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Conta 1.106 Soci e un giro d’affari complessivo del Gruppo pari a 5,866 miliardi di euro, con una quota di mercato del 20,15%. La rete è composta da 1.678 punti vendita, di cui 123 concept store tra parafarmacie, negozi di animali, Ottico Conad e distributori di carburanti Conad Self, per un fatturato complessivo di 8,031 miliardi di euro.

Ufficio stampa: Valentina Corsi, valentina.corsi@bursonglobal.com, +39 327 0425730, Alessio Ricciuto, alessio.ricciuto@bursonglobal.com, +39 388 982 4234

CONAD NORD OVEST è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 5,51 miliardi di euro. I territori in cui opera con 342 soci imprenditori e 19.500 occupati sono la Valle d’Aosta, con una quota di mercato del 23,8%, il Piemonte, con quota di mercato al 6,2%, la Liguria, con quota di mercato al 11,5%, la Provincia di Mantova, con una quota di mercato del 5,8%, l’Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara), con quota di mercato al 13,9%, la Toscana, con quota di mercato al 15,2%, il Lazio (province di Roma e Viterbo), con quota di mercato al 27,7% (assieme a Pac2000) e la Sardegna, con quota di mercato al 19,5%. Conad Nord Ovest conta 588 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format, per un totale di 515.270 mq di superficie complessiva.

Ufficio Stampa Conad Nord Ovest: Giorgia Civita