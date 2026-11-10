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Giro d’Italia Enogastronomico: 4 mila visitatori, 100 espositori. Grande successo per l’evento di Rieti

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Comunicato stampa

Sono stati circa 4 mila i visitatori che hanno partecipato al Giro d’Italia Enogastronomico, la manifestazione nazionale che si è svolta il 7 novembre al ristorante “La Foresta” di Castelfranco, in provincia di Rieti, con un centinaio di espositori provenienti da tutta Italia e una significativa presenza di produttori laziali.

Organizzato da Copagri Lazio, l’evento ha rappresentato una vetrina dedicata alle eccellenze agroalimentari e vitivinicole italiane, mettendo in relazione produttori, trasformatori, operatori del settore e consumatori.

 

La giornata si è aperta alle ore 11 con l’inaugurazione della manifestazione e ha proseguito con un programma dedicato alla cultura del vino e alla conoscenza delle produzioni. Tra gli appuntamenti si sono svolti alle 12 il Giro d’Italia Icons, con relatore Luca Radicchi; alle 14.30 “Terroirs – L’Italia nel bicchiere”, con Angelo Petracci; alle 16.30 “Discovery – Vini e cantine da scoprire”, ancora con Angelo Petracci; e alle 18 il Blind Tasting, curato da Fabrizio Cellupica di Winestreamer. La manifestazione si è conclusa alle 21.

Il bilancio è stato positivo, come ha sottolineato Antonio Di Carlo, ideatore del Giro d’Italia enogastronomico, evidenziando non soltanto la crescita in termini numerici, ma anche la qualità del pubblico presente: “Siamo molto soddisfatti. Sono aumentati i numeri, ma anche la qualità dei visitatori: un pubblico realmente interessato ai prodotti, sia al vino sia al cibo”.

Il progetto, avviato insieme a Copagri, Associazione Italiana Consumatori e Federazione Italiana Cuochi, ha avuto l’obiettivo di accrescere la consapevolezza del pubblico sul valore delle produzioni italiane.

Abbiamo cercato di fornire al pubblico una serie di informazioni importanti – ha rimarcato Di Carlo – per dare un valore aggiunto ai prodotti agroalimentari e ai vini. Dietro ogni vino e ogni prodotto ci sono una storia, un sacrificio, un racconto e una cultura. Sono elementi che rappresentano uno dei punti di forza del nostro Paese e che abbiamo voluto trasmettere al consumatore finale, spesso sempre meno attento a ciò che porta in tavola”.

All’interno della manifestazione si è sviluppato anche il percorso del Giro del Lazio, promosso da Copagri Lazio per valorizzare le produzioni regionali e inserirle in un contesto di promozione nazionale.

Il Giro del Lazio – ha spiegato Guido Colasantiè nato dalla volontà di mettere in connessione l’esperienza di Copagri, associazione che rappresenta il mondo agricolo, con un contesto enogastronomico capace di avvicinare chi produce, chi trasforma e il consumatore finale. È stato un percorso pensato per far conoscere il nostro territorio e le sue eccellenze, inserendole in una manifestazione di respiro nazionale”.

 

Circa cento gli espositori presenti, con prodotti provenienti da diverse filiere: dalle trasformazioni del latte alle produzioni agricole, dallo zafferano alle specialità agroalimentari, fino al comparto vitivinicolo. Una rappresentazione della varietà e della qualità delle produzioni italiane, con particolare attenzione alle eccellenze del Lazio.

Sono gli agricoltori il vero motore di questi eventi – ha evidenziato ancora Colasanti – e sono loro che lavorano, producono ed espongono, rappresentando il cuore dell’intero progetto. La collaborazione degli associati è fondamentale: senza il loro contributo e la loro partecipazione non sarebbe possibile realizzare manifestazioni di questa portata”.

Il Giro d’Italia Enogastronomico ha quindi chiuso la sua giornata con un bilancio positivo, confermandosi un’importante occasione di incontro e promozione, capace di mettere in rete territori, produttori e consumatori e di valorizzare le storie, le tradizioni e le qualità che accompagnano il vino e le eccellenze agroalimentari italiane.

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