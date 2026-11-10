AD ANGUILLARA, ULTIMO INCONTRO de: “LE PAROLE FONDAMENTALI” 

Comunicato stampa
L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarVi all’ULTIMO INCONTRO de:
“LE PAROLE FONDAMENTALI”
Dopo oltre 10 incontri e ben 33 parole presentate, Marco Danè condurrà l’ultimo appuntamento di questa bella iniziativa. Ripercorreremo le parole esaminate e rifletteremo insieme sul percorso intellettuale svolto.
L’incontro è autonomo; non è necessario aver perso parte agli altri per poter partecipare.
Giovedì 12 novembre
Ore 17:00
Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”
Largo dello Zodiaco 21 – Anguillara Sabazia (RM)
Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.
Ingresso libero. Vi aspettiamo numerosi!