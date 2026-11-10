Educazione stradale, sicurezza e responsabilità alla guida: ACI e MIM incontrano i giovani al Salone Nazionale dello Studente e del Prof di Roma

Comunicato stampa

Campus, Automobile Club d’Italia e Ministero dell’Istruzione e del Merito promuovono la cultura della sicurezza stradale: prevenzione, comportamenti responsabili e consapevolezza al volante. A Fiera Roma, dal 17 al 19 novembre

10 novembre 2026

Campus, ACI Automobile Club d’Italia e Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme per l’educazione stradale. AlSalone Nazionale dello Studente e del Prof, la manifestazione di orientamento alle scelte post diploma organizzata da Campus, che si terrà a Roma dal 17 al 19 novembre (Fiera Roma, Padiglione 3, ingresso EST, via Eiffel 9.00-13.30), i temi dell’educazione stradale e della responsabilità alla guida saranno al centro dell’evento.

Nell’ambito del percorso dedicato alle EducAzioni — digitale, finanziaria, alimentare, ambientale, alla sicurezza e relazionale — che caratterizza i Saloni di Campus 2026/27, l’educazione stradale assume un ruolo di primo piano, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della sicurezza e dell’adozione di comportamenti responsabili alla guida.

A Roma, ACI accoglierà gli studenti in uno spazio dedicato alla formazione e alla prevenzione, dove potranno mettersi alla prova con il simulatore di guida ACI Ready2Go, affrontando situazioni di traffico e imprevisti in un ambiente protetto, e sperimentare, attraverso un tappeto interattivo, gli effetti dell’alcol e delle droghe sulla percezione e sulla capacità di coordinazione. Sarà inoltre disponibile Missione Sicurezza Stradale VR, il visore didattico interattivo con cui ACI promuove la cultura della sicurezza stradale fin dalle fasce d’età più giovani. Un percorso che unisce conoscenza ed esperienza diretta, per imparare a riconoscere i rischi della strada prima ancora di mettersi al volante.

Alle attività pratiche si affiancheranno due incontri promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e da ACI, dedicati alla sicurezza stradale, alla prevenzione delle dipendenze e dei comportamenti a rischio, al rispetto delle regole e alla responsabilità individuale. Attraverso il confronto con esperti, esempi concreti e testimonianze dirette, gli studenti saranno invitati a riflettere sulle conseguenze delle proprie scelte, per sé e per gli altri.

«Portare l’educazione stradale all’interno del Salone significa riconoscere il valore della formazione anche al di fuori dei tradizionali percorsi scolastici», dice Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus. «Imparare a conoscere le regole, sviluppare senso critico e comprendere il peso delle proprie decisioni sono passaggi fondamentali per diventare cittadini più consapevoli».

«La sicurezza stradale si apprende molto prima di avere l’età per mettersi al volante», dichiara Alessandra Zinno, Direttore Centrale della Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo dell’ACI. «Per questo è fondamentale cominciare dai più giovani, coinvolgendoli attraverso linguaggi, strumenti ed esperienze capaci di suscitare interesse e consapevolezza. È questa – spiega Zinno – la filosofia che ispira le nostre attività formative: non limitarci a illustrare le regole, ma aiutare i ragazzi a comprenderne il significato, a riconoscere i rischi e a valutare le conseguenze delle proprie scelte. Perché educare alla sicurezza stradale significa, prima di tutto, educare al rispetto della vita, propria e degli altri».

Gli incontri al Salone:

“La scuola per la sicurezza stradale” (17 novembre, ore 12.15, Sala Mezzanotte), con Federica Petrignani , Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale della Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo di ACI, Ambra Esposito , Dirigente Ufficio 3 della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e, l’orientamento scolastico e il contrasto alla dispersione scolastica del MIM. Con la testimonianza di Gabriella Saracino , familiare di vittima della strada. Modera Daniele Grassucci , direttore e co-founder di Skuola.net.

(17 novembre, ore 12.15, Sala Mezzanotte), con , Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale della Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo di ACI, , Dirigente Ufficio 3 della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e, l’orientamento scolastico e il contrasto alla dispersione scolastica del MIM. Con la testimonianza di , familiare di vittima della strada. Modera , direttore e co-founder di Skuola.net. “La scuola per la sicurezza stradale” (18 novembre, ore 11.00, Sala Mezzanotte), con Valerio Vella, responsabile di struttura “Gestione e Sviluppo Iniziative Educazione Stradale” presso ACI Mobility, Luca Valdiserri, testimonianza di familiare di vittima della strada. Modera Daniele Grassucci, direttore e co-founder di Skuola.net.

Il Salone dello Studente e del Prof amplia così le opportunità di confronto e apprendimento, affrontando temi che riguardano direttamente la vita quotidiana dei ragazzi. Perché la sicurezza stradale non è soltanto una questione di regole da conoscere, ma una responsabilità da esercitare ogni giorno, nel rispetto della propria vita e di quella degli altri.

SALONE NAZIONALE DELLO STUDENTE E DEL PROF di ROMA

QUANDO: 17-19 novembre 2026, 9.00-13.30

DOVE: Fiera Roma (Padiglione 3, ingresso EST, via Eiffel) dalle 9.00 alle 13.30