CREA (CIVICA ROCCA) SANITA’, UMBERTO I E SAN GIACOMO, LA GIUNTA ROCCA PASSA DALLE PAROLE AI FATTI

Comunicato stampa

Roma, 4 novembre 2026 – “Accolgo con soddisfazione la notizia dell’avvio della conferenza dei servizi per il nuovo Policlinico Umberto I e della chiusura dell’accordo con Invimit che porterà alla riapertura dell’ex ospedale San Giacomo di via del Corso. Si tratta di due interventi di straordinaria rilevanza per Roma e per il sistema sanitario regionale, che testimoniano la concretezza dell’azione amministrativa e la capacità di programmazione della Giunta regionale guidata dal Presidente Rocca.

L’obiettivo di avviare i cantieri nel 2027 e accogliere i primi pazienti nel 2031, per il nuovo Policlinico, segna un passaggio fondamentale verso una struttura moderna, funzionale e tecnologicamente avanzata, in grado di integrare assistenza, ricerca e formazione.

Altrettanto importante è il percorso di riapertura del San Giacomo, chiuso dal 2008, che tornerà a funzionare attraverso la realizzazione di un ospedale di comunità, una residenza sanitaria assistenziale e servizi di lungodegenza

Questi risultati dimostrano che la buona politica si misura attraverso la capacità di programmare e trasformare gli impegni in opere concrete. La Giunta Rocca sta portando avanti un lavoro serio e strutturato, che guarda oltre le emergenze e costruisce le condizioni per una sanità pubblica più moderna, efficiente e vicina ai cittadini con l’obiettivo di rafforzare la rete assistenziale, ridurre la pressione sugli ospedali e garantire risposte più appropriate ai bisogni delle persone.

Non parliamo soltanto di risorse economiche, ma di una visione del sistema sanitario regionale.

La programmazione, la capacità di reperire e utilizzare le risorse e la collaborazione tra istituzioni sono elementi fondamentali per dare risposte concrete ai cittadini. I risultati raggiunti fino ad oggi dimostrano che il Lazio, dopo anni di immobilismo e di mancata programmazione da parte dei governi regionali di centrosinistra, torna finalmente ad affrontare le grandi sfide della sanità, mettendo al centro il diritto alla salute e la valorizzazione della sanità pubblica.

Continueremo a investire, rispettare i cronoprogrammi e garantire che ogni progetto si traduca in servizi migliori per le persone. Questa è la sanità che vogliamo e sulla quale la Giunta Rocca sta costruendo il futuro del Lazio.”

È quanto dichiara Mario Luciano Crea, capogruppo della Lista Civica Rocca in Consiglio Regionale del Lazio.