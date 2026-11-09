Affari sulla pelle dei più deboli: quando il randagismo diventa un sistema di potere e incuria

Comunicato stampa

Il randagismo in Italia non è più soltanto una questione di tutela animale: è lo specchio impietoso di un sistema marcio, dove il dolore di creature indifese si trasforma in un lucroso business sulla loro pelle.

REA accende i riflettori sulle recenti inchieste giudiziarie registrate in Abruzzo — con la denuncia in Procura e alla Corte dei Conti che coinvolge il primo segretario comunale per il caso di Collelongo — e sulla vergognosa situazione emersa a Milano, dove i gestori di un canile con un budget milionario sono stati denunciati per aver lasciato i cani al freddo tra topi morti, svelando una realtà intollerabile: la mercificazione della pietà.

Due casi che potrebbero sembrare distanti. Da un lato, in Abruzzo, ci troviamo di fronte a un sistema ramificato di convenzioni stipulate con strutture prive di autorizzazioni regionali, dove la politica e la burocrazia fanno quadrato per difendere l’indifendibile, ignorando persino la presenza di amianto degradato sopra le teste dei cani. Dall’altro, a Milano, lo scandalo si consuma all’interno di un rifugio storico dotato di enormi disponibilità economiche — circa due milioni di euro in cassa — ma gestito con una spietata logica di risparmio sulla pelle degli animali, costretti a vivere in condizioni igieniche disastrose, senza cure adeguate e sepolti sotto la paglia marcia.

“In entrambi gli scenari, l’animale non è più solo un essere senziente da proteggere, ma una ‘rendita’ da sfruttare o un costo da tagliare per massimizzare il margine di guadagno”, commenta Gabriella Caramanica, Segretario Nazionale REA.

Dove sono le istituzioni e chi avrebbe dovuto controllare? La responsabilità delle amministrazioni pubbliche è duplice. Da un lato c’è l’omissione di vigilanza: i Comuni e i sindaci firmano assegni senza mai verificare come vengano spesi i soldi pubblici e in quali condizioni vivono gli animali, mentre le ASL e le ATS, attraverso i servizi veterinari, omettono ispezioni igienico-sanitarie. Inoltre, se i funzionari pubblici ignorano verbali e respingono diffide formali continuando a erogare fondi a strutture abusive o degradate, proteggendo l’illecito per quieto vivere o per tutelare equilibri di potere, si abdica al proprio ruolo di garanzia, tramutando la negligenza amministrativa in un potenziale danno erariale.

“Questi scandali dimostrano che la verità non emerge grazie all’autocontrollo del sistema ma quasi sempre grazie ad esposti coraggiosi di associazioni, denunce di ex volontari e inchieste nate dalla disperazione di chi vive ogni giorno la sofferenza degli animali”, sottolinea Caramanica- Per molti, purtroppo, gli animali non sono ancora considerati esseri senzienti da rispettare. Un totale disinteresse per il loro benessere su cui spesso la politica e gli amministratori locali scelgono cinicamente di fare leva, strizzando l’occhio o strizzando consenso a chi gli animali non li ama o li considera solo una merce”.

“Il vero problema parte dai controlli che mancano: non solo i Comuni non vigilano come dovrebbero, ma sono gli stessi enti locali a dover essere controllati. Quello dei diritti animali è un mondo complesso e pieno di zone d’ombra che va affrontato con decisione, perché vede muoversi sullo stesso piano gestori privati, società di servizi e associazioni politicizzate, tutti legati da enormi interessi economici e logiche di clientelismo. Come evidenziano molti esperti di criminologia applicata agli animali, purtroppo queste creature rappresentano un bersaglio appetibile per molteplici reati: non soltanto maltrattamenti o traffici ma veri e propri crimini riconducibili a un movente economico di vario tipo”, conclude Caramanica.