Lazio, dal 17 al 19 novembre al Palazzo Aeronautica Militare torna “Un Consiglio in Salute”, programma gratuito di prevenzione 

Comunicato stampa

Torna un nuovo appuntamento con “Un Consiglio in Salute”, il programma gratuito di prevenzione portato avanti da oltre due anni dal Consiglio regionale del Lazio: dal 17 al 19 novembre l’iniziativa farà tappa presso Palazzo Aeronautica ( Roma, Viale dell’Università 4 ), grazie alla collaborazione con l’Aeronautica Militare.

Nel corso delle tre giornate sarà possibile svolgere attività di screening dermatologico, cardiologico, della mammella, del colon retto e del collo dell’utero, oltre alla vaccinazione HPV e al counseling vaccinale. L’iniziativa vedrà coinvolto il personale dell’Aeronautica Militare, secondo le modalità organizzative previste.

L’iniziativa, promossa dal Consiglio regionale, sarà realizzata grazie alla collaborazione con l’Aeronautica Militare, l’ASL Roma 1 e, tra gli altri, l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Roma e l’associazione dei farmacisti volontari.

Il Programma è stato presentato questa mattina durante un evento al Palazzo dell’Aeronautica alla presenza, tra gli altri, del Presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Roma 1, Dott. Enrico Di Rosa; dell’Aeronautica Militare rappresentata dal Generale di Brigata Glauco Luigi Mora, vice Comandante del Comando Aeronautica Militare Roma, dal Colonnello Antonio Pellegrino, Comandante del Comando Supporti Enti di Vertice, dal Brigadier Generale Pasquale Musolino, Direttore dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma, e dall’Ufficiale Medico Capitano Sara D’Epiro, dermatologa dell’IMAS di Roma; inoltre hanno partecipato anche il Professor Francesco Fedele e la Dott.ssa Valeria Annecchiarico dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma

Il Presidente Aurigemma ha dichiarato:

“Abbiamo visto durante situazioni di emergenza, come la pandemia, il grande contributo della sanità militare. Con lo stesso spirito, attraverso una giusta sinergia, vogliamo affrontare le sfide future. La prevenzione è un aspetto centrale in ambito sanitario, poiché consente di generare ricadute positive sulla salute e sul benessere, oltre a poter consentire la diagnosi precoce. E il programma gratuito “Un Consiglio in Salute”, che il Consiglio regionale porta avanti da oltre due anni, va proprio nella direzione di diffondere la cultura della prevenzione, oltre a educare a sani e corretti stili di vita. Prevenzione che risulta quanto mai attuale e importante, visto l’aumento dell’età media della popolazione. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che rendono possibile questa iniziativa di grande valore, che rappresenta una valida opportunità per fare rete tra tutti gli attori protagonisti del sistema salute”

“Impedire che le persone si ammalino – ha commentato a margine dell’iniziativa il Dott. Enrico Di Rosa – è uno degli obiettivi fondamentali del nostro Servizio Sanitario. Per raggiungerlo è necessario investire in una strategia di prevenzione integrata, che metta al centro le vaccinazioni, gli screening e la promozione di corretti stili di vita, con particolare attenzione alle giovani generazioni. La vaccinazione contro l’HPV rappresenta uno degli strumenti più efficaci di prevenzione oncologica: effettuata precocemente, idealmente prima dell’inizio dell’attività sessuale, offre una protezione molto elevata contro le infezioni e le patologie causate dai tipi di papillomavirus inclusi nel vaccino. È fondamentale promuovere una cultura della prevenzione che accompagni le persone lungo tutto l’arco della vita, perché la salute si tutela e si costruisce ogni giorno, attraverso scelte consapevoli e interventi di sanità pubblica basati sulle evidenze scientifiche”