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MUNICIPIO XV, TORQUATI: “A LAVORO SU FRANE COSTONI VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DELLA STAZIONE DI CESANO”

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Comunicato stampa

“Dopo le interlocuzioni e i sopralluoghi effettuati nel fine settimana con i Vigili del Fuoco, la Direzione Tecnica e la Polizia Locale, che ringrazio, per le frane che si sono verificate in via della Giustiniana e via della Stazione di Cesano, questa mattina, anche alla presenza del Dipartimento Ambiente, si sono svolti ulteriori due sopralluoghi lungo i due costoni.

In Via della Giustiniana la strada rimane attualmente chiusa al traffico, come disposto dai Vigili del Fuoco, tra i civici 906 e 920. A seguito del sopralluogo di questa mattina la Protezione Civile invierà una relazione tecnica dettagliata e già da domani potrebbero essere avviate le operazioni di rimozione delle alberature a rischio da parte del Dipartimento Ambiente; interventi che potrebbero durare dai due ai quattro giorni. A seguire, per dichiarare il cessato pericolo, sarà necessario effettuare il ripristino di una porzione della rete metallica, per cui in queste ore siamo a lavoro per il reperimento dei fondi e per l’organizzazione dell’intervento.

Su Via della Stazione di Cesano invece, anche in questo caso i Vigili del Fuoco hanno disposto la chiusura all’altezza del civico 757. Onde evitare lungaggini burocratiche o contenzioni, sin da ora stiamo formalizzando la richiesta per la nomina di un tecnico dei proprietari privati per la convocazione di un tavolo di lavoro urgente per la definitiva riapertura della strada.

 E’ necessario risolvere tale situazione anche e soprattutto in previsione dell’intervento sui costoni di via Solario e del primo tratto del Ponte Storto a Cesano, per cui il Municipio ha finanziato i lavori e Risorse per Roma sta ultimando la progettazione. Con i sopralluoghi di questa mattina abbiamo chiesto inoltre di incrementare e ripristinare la segnaletica che durante questa notte è stata sottratta. Ringrazio gli Assessori municipali Luigia Chirizzi, Agnese Rollo e Marcello Ribera a lavoro per il superamento delle due emergenze sin dalle prime ore degli eventi franosi.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

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