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CESANO, TORQUATI – ROLLO (MUN.XV): “CELEBRAZIONI ALLA SCUOLA ANGELINI IN RICORDO DEL PARACADUTISTA MORTO NELLA TRAGEDIA DELLA MELORIA”

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Comunicato stampa

“Come ogni anno, si sono svolte questa mattina le celebrazioni in memoria di Leonardo Angelini, il paracadutista di Cesano morto nel disastro aereo del 9 novembre 1971 avvenuto nelle secche della Meloria, il tratto di mare a largo di Livorno, dove persero la vita 46 paracadutisti italiani e 6 militari britannici.

La commemorazione, si è svolta alla presenza dei familiari e di una rappresentanza scolastica, istituzionale e militare nella scuola primaria e dell’infanzia a lui intitolata, con il contributo delle alunne e degli alunni che per l’occasione gli hanno dedicato una canzone scritta e interpretata da loro e dei piccoli lavori in memoria della vittima.

In occasione del 55° anniversario, è stato inoltre deposto un mazzo di fiori alla targa commemorativa di Leonardo Angelini che il Municipio XV nel 2022 ha installato nell’androne   del plesso scolastico.

Una cerimonia raccolta, che annualmente ci teniamo a svolgere insieme alla Comunità di Cesano e alle bambine e ai bambini della Scuola Angelini, in memoria di un giovane concittadino, affinché quello di Angelini non resti solo un nome da ricordare ma assuma un significato più profondo come esempio di solidarietà per un giovane che ha sacrificato la sua vita per il nostro Paese.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo.

 

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