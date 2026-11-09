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«Occhio al diabete», a Civitavecchia la prevenzione esce dagli ambulatori

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Comunicato stampa

Conferenza stampa di presentazione delle iniziative
per la Giornata mondiale del diabete

Martedì 10 novembre 2026 alle ore 12.30
Sede della ASL Roma 4, sala riunioni al secondo piano
Via Terme di Traiano 39/A, Civitavecchia (RM)

Le redazioni sono invitate alla conferenza stampa.

Riconoscere per tempo i fattori di rischio del diabete aiuta a capire quando approfondire e a quali servizi rivolgersi. In occasione della Giornata mondiale del diabete, l’ADICIV (Associazione Diabetici Civitavecchia APS) presenterà alla stampa «Occhio al diabete», l’iniziativa promossa con la ASL Roma 4 per rendere più accessibili i controlli di prevenzione.

La conferenza anticiperà le attività di sabato 14 novembre al centro commerciale La Scaglia, dagli screening alle consulenze nutrizionali. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 4 curerà le postazioni del Villaggio della Prevenzione, dove gli operatori daranno consigli pratici per mantenersi attivi e spiegheranno come partecipare ai gruppi di cammino e accedere all’Ambulatorio della Sedentarietà.

Aprirà l’incontro Rosaria Marino, direttrice generale della ASL Roma 4. Modererà il presidente dell’ADICIV Rolando Fracassa. Prenderà poi la parola il Consigliere Augusto Silvio delle Monache.

Per la ASL Roma 4 interverranno Graziano Santantonio, diabetologo e direttore della UOC di Diabetologia, e Franca Spadone, assistente sanitaria del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP), che illustrerà le attività di promozione della salute.

 

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