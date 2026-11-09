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SCUOLA, ILARIA BORGHETTO NUOVA PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE DI LATINA. RETE STUDENTI MEDI: «LA BUONA RAPPRESENTANZA VINCE ANCORA»

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rete degli studenti medi del Lazio

Comunicato stampa

LATINA 09/11/2026 – Questa mattina si è riunita l’assemblea plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Latina, che ha eletto Ilaria Borghetto nuova Presidente con il 77% delle preferenze.

La Rete degli Studenti Medi accoglie il risultato con grande soddisfazione, riconoscendo in questa elezione un importante passaggio per la comunità studentesca del territorio e per il rafforzamento della rappresentanza. Si tratta del riconoscimento in continuità di un percorso politico e organizzativo che ha sempre messo al centro una rappresentanza democratica, partecipata e vicina alle esigenze delle comunità scolastiche.

In una fase in cui gli spazi di partecipazione studentesca devono essere valorizzati e rafforzati, questo risultato dimostra quanto sia importante costruire luoghi di confronto e protagonismo, nei quali studenti e studentesse possano contribuire concretamente alle decisioni che riguardano il loro presente e il loro futuro.

Il sindacato studentesco augura un buon lavoro a tutta la consulta per questo nuovo anno scolastico.

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