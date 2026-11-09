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Sicurezza e prevenzione a Cerveteri: al Granarone l’incontro con la Polizia di Stato contro truffe e raggiri

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Comunicato stampa

Iniziativa promossa dal Gruppo Auser con il patrocinio del Comune di Cerveteri. Appuntamento per martedì 10 novembre alle 15:30.
CERVETERI – Imparare a riconoscere i segnali di pericolo per proteggere se stessi, la propria famiglia e i propri risparmi. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico “Difendiamoci dalle truffe: Conoscere, Riconoscere, Prevenire”, organizzato dal Gruppo Auser di Cerveteri con il patrocinio del Comune di Cerveteri, in programma per martedì 10 novembre alle ore 15:30 presso l’Aula Consiliare del Granarone.

 

Le truffe – sia quelle in strada o “porta a porta”, sia quelle sempre più diffuse via telefono, SMS e web – continuano a fare leva sulla buona fede, sulla paura o sulla distrazione dei cittadini. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, periodo in cui questi fenomeni tendono a intensificarsi, farsi trovare pronti e informati rappresenta la prima forma di difesa.

 

L’incontro, curato dal Commissariato Distaccato della Polizia di Stato di Ladispoli, offrirà consigli pratici e nozioni utili per prevenire frodi e raggiri quotidiani.

 

Un doveroso ringraziamento va al personale del Commissariato di P.S. di Ladispoli per la disponibilità e a tutta l’Auser, ed in particolar modo alla Presidente del Gruppo Auser Cerveteri, Cinzia Palloni, per aver promosso un momento di confronto di grande utilità sociale.

 

L’incontro è aperto a tutti con ingresso libero e gratuito.

 

Dettagli dell’evento:

 

  • Data: Martedì 10 novembre 2026
  • Ora: 15:30
  • Luogo: Cerveteri – Sala Consiliare del Granarone
  • Organizzazione: Gruppo Auser Cerveteri
  • Con il patrocinio di: Comune di Cerveteri
  • Interviene: Commissariato Distaccato di P.S. di Ladispoli
  • Ingresso: Libero e gratuito
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