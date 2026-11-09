ROBERTO VANNACCI E MARCO MANCINI A FILOROSSO

Comunicato stampa

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2026, ORE 21.15 SU RAI 3 E RAIPLAY

Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, e l’ex agente segreto Marco Mancini, sono tra gli ospiti della nuova puntata di Filorosso, in onda martedì 10 novembre alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay, con la conduzione di Antonino Monteleone.

Il programma affronta questa settimana il tema della cybersicurezza, dopo i recenti attacchi hacker che hanno coinvolto anche il vicepremier Antonio Tajani, e torna sul problema dell’emergenza casa, con un viaggio tra le principali città italiana tra cittadini che non riescono ad acquistare casa, persone sotto sfratto e occupazioni abusive. Ospiti, tra gli altri, la giornalista Annalisa Chirico, il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, il deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, l’eurodeputato del Partito Democratico, Dario Nardella, e il giornalista Paolo Brosio.

Particolare attesa per le interviste a Roberto Vannacci, sugli scenari politici nazionali, e all’ex militare e agente segreto Marco Mancini sui temi della sicurezza.

Nel corso del programma sarà mostrata la seconda parte dell’intervista esclusiva al procuratore Capo di Caltanissetta, Salvatore De luca, in cui parlerà di mafia appalti, pista nera e possibile coinvolgimento di uomini dello stato nelle stragi di Capaci e via D’Amelio. Ne parleranno l’ex pm Antonio Di Pietro, l’ex pm Antonio Ingroia, l’ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati Luca Palamara e il Senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

Inoltre, in apertura di puntata ci sarà un’intervista all’attore Patrizio Rispo, volto storico della soap di Rai 3, “Un posto al sole”, che ha da poco superato il traguardo dei 30 anni di messa in onda.