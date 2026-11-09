PENNY ITALIA: NEL LAZIO UN NUOVO PUNTO VENDITA AD ANGUILLARA SABAZIA

Una nuova struttura commerciale nel centro abitato, con un’offerta completa e servizi pensati per una spesa semplice, comoda e sostenibile

Penny inaugura domani martedì 10 novembre il nuovissimo punto vendita nel cuore di Anguillara Sabazia.

Il nuovo complesso è sorto – dopo la demolizione di alcun fatiscenti edifici – nell’area situata in via Anguillarese all’altezza dell’incrocio con via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

L’edificio è costruito secondo le più attuali indicazioni di efficienza e sostenibilità e si sviluppa su una superficie complessiva di circa 1.500 metri quadrati, dei quali 1.100 destinati al punto vendita PENNY mentre la restante parte ospiterà un negozio Acqua&Sapone, con cui PENNY ha sviluppato altre partnership in Italia.

L’ampio parcheggio completa il progetto e rende l’esperienza di acquisto più semplice, veloce e comoda.

Ortofrutta con prodotti freschi e di stagione, gastronomia servita, Punto Caldo con piatti pronti, panetteria con forno interno per pane fresco e prodotti da forno caldi ogni giorno, oltre ai reparti surgelati, grocery e a un’area promozionale costantemente rinnovata caratterizzano l’offerta del nuovo punto vendita che si posiziona nella fascia alta dei discount da cui si differenzia ad esempio, per la presenza di una macelleria con laboratorio interno, gestita da personale specializzato. Particolare attenzione è rivolta alle produzioni locali

Il negozio è dotato di illuminazione a LED, sistemi di refrigerazione a basso impatto ambientale, impianto fotovoltaico e soluzioni orientate alla riduzione degli sprechi. L’ampio parcheggio completa il progetto e rende l’esperienza di acquisto più semplice, veloce e comoda.

“Questa nuova apertura – afferma Willy Marino, National Sales Manager South PENNY – rappresenta un ulteriore investimento di PENNY nel territorio laziale e conferma l’impegno dell’insegna nel sostenere le economie locali, contribuendo alla creazione di occupazione e rafforzando la propria vicinanza alle comunità nelle quali opera”.

Con Il punto vendita di Anguillara Sabazia PENNY Italia porta a 34 i negozi nella regione, di cui 26 nella Capitale, consolidando ulteriormente la propria presenza con il secondo punto vendita nella provincia romana.

Paola Scarsi