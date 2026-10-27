Dal sito <infopatriaecostituzione@177052785.mailchimpapp.com>

domenica scorsa è stata una giornata storica. Prima, in Serbia, la Lista degli Studenti ha spazzato via il corrotto regime di Vucic; poi, in Brasile, il contrattacco popolare a sostegno di Lula. Insomma, un evento decisivo, di portata globale.

Come anticipato nelle scorse newsletter, ne discuteremo martedì prossimo, 3 novembre, alle 17.30, alla Camera, con Renato Mosca, ambasciatore del Brasile a Roma, Fabio Porta, Deputato eletto in Sud America, Peppe Provenzano, Responsabile esteri Pd, a partire dall’illuminante libro di Donato Di Santo “L’internazionale reazionaria: dall’America Latina all’Europa le reti della nuova destra” (sotto la locandina con il programma completo). Per partecipare, scrivici a: infopatriaecostituzione@gmail.com.

Ti ricordo anche il calendario delle prossime settimane, fitto e interessante:

– 18 novembre, a Roma, presso la sede dell’Ordine dei giornalisti, il seminario dedicato a: “Oligarchia mediatica e social network” (sotto la locandina con il programma completo);

– 19 novembre, all’Associazione Berlinguer, al Quadraro (viale Opita Oppio 24, Metro A, Porta furba), in vista dello sciopero generale e della mobilitazione degli studenti del 20 novembre, assemblea sulla Legge di Bilancio 2027 con il sottoscritto, la segretario nazionale della SLC-Cgil Manuela Calza e un paio di parlamentari dell’area progressista;

– 25 novembre, a viale Giotto 17, a Roma, alle 17.45, la presentazione del libro di Loris Caruso “Lo spirito e la macchina”. Dialogano con l’autore, Teresa Numerico (Università di Roma III), Mario Catania (Università Federico II), Alfredo D’Attorre (Università di Salerno e Segreteria Nazionale Pd). Coordina Laura Lauri (Ass. Patria e Costituzione);

– 9 dicembre, al Senato, alle 17.45, la presentazione del libro di Giuseppe Vacca, “Vita e pensiero di Palmiro Togliatti, un profilo intellettuale” (il programma nella prossima news letter);

– 17 dicembre, all’Università di Roma III – Dipartimento di Economia, alle 17.30, presentiamo l’ultimo libro di Alessandro Volpi “La finanza è colpevole” (il programma nella prossima news letter).