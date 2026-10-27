Le vittorie della democrazia

Lula, la forza della democrazia e delle persone, la vittoria del multilateralismo

Nicola Zingaretti, Capodelegazione PD al Parlamento Europeo

In Brasile, milioni di persone hanno dimostrato che la vittoria delle destre non è un destino inevitabile. La rimonta di Lula racconta la forza delle piazze, del contatto umano e di chi sceglie di non arrendersi. Una lezione anche per l’Europa: la democrazia vive della speranza di chi non smette di immaginare un futuro migliore. [LEGGI L’ARTICOLO QUI]

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Serbia, ha vinto la democrazia. L’Europa sia all’altezza

Alessandra Moretti, Vicepresidente della delegazione UE-Serbia

Dopo 14 anni di potere fatto di corruzione e derive autoritarie, gli studenti serbi hanno trasformato la protesta in una forza capace di mettere in discussione il governo. Ora l’Europa deve scegliere se restare a guardare o sostenere chi chiede giustizia, trasparenza e democrazia. Perché i valori europei si difendono anche accompagnando chi lotta per conquistarli. [LEGGI L’ARTICOLO QUI]

Grazie al Gruppo S&D per la conferma a vicepresidente. Continueremo l’impegno per un’Europa più forte

Camilla Laureti, Vicepresidente del Gruppo S&D

Il Gruppo S&D ha rinnovato la sua leadership ed io ne sono stata confermata vicepresidente. Le sfide future per il Gruppo sono molte, in una fase in cui le destre sovraniste minacciano i diritti e la condizione materiale delle persone: la difesa dei diritti sociali, la transizione ecologica e il protagonismo nella pace. Perché l’Europa non può limitarsi a resistere: deve avere il coraggio di cambiare. [LEGGI L’ARTICOLO QUI]

Diritti dei passeggeri: rimborsi più facili e assistenza gratuita per i disabili

Matteo Ricci, Vicepresidente della Commissione per i trasporti e il turismo

Volo cancellato e rimpalli tra compagnia e piattaforma? L’Europa interviene: rimborsi integrali entro 14 giorni, procedure più semplici e maggiori tutele per le persone con disabilità. Un passo concreto per trasformare i diritti dei passeggeri in garanzie reali, su aerei, treni, navi e autobus. [LEGGI L’ARTICOLO QUI]

ETS, un risultato importante per la ceramica e per la transizione

Annalisa Corrado, membro della Commissione per l’ambiente, il clima e la sicurezza alimentare

Il Parlamento europeo apre la strada a regole più eque per l’industria, con un risultato importante per il distretto ceramico emiliano-romagnolo. Sostenere la transizione significa anche proteggere lavoro e competitività. Ora la sfida è confermare questo risultato nel negoziato finale.. [LEGGI L’ARTICOLO QUI]

UE-Canada: il coraggio di nuove alleanze parta dalla riforma dell’Unione

Brando Benifei, membro della Commissione per il commercio internazionale

In un mondo sempre più instabile, Europa e Canada vogliono rafforzare i legami su economia, energia e sicurezza. L’idea è creare una nuova forma di collaborazione con l’UE, senza diventare uno Stato membro. Ma per aprire questa strada, l’Europa deve anche decidere come cambiare sé stessa. [LEGGI L’ARTICOLO QUI]

Stefania Proietti: l’Umbria premiata dall’Europa, più risorse per attuare gli obiettivi ambientali

Gruppo PSE al Comitato Europeo delle Regioni

L’Umbria di Stefania Proietti conquista il premio europeo per le regioni imprenditoriali 2027. Un riconoscimento che valorizza un modello di sviluppo attento a imprese, giovani e innovazione. Ma la sfida continua: perché la transizione ecologica sia concreta e giusta, Comuni e Regioni devono avere risorse e strumenti per realizzarla. [LEGGI L’ARTICOLO QUI]

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