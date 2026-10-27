Halloween a Manziana: sabato 31 ottobre torna l’appuntamento più spaventoso dell’anno!

Dal profilo Facebook del comune di Manziana
Anche quest’anno Manziana si prepara a trasformarsi in un suggestivo scenario da brividi, con un pomeriggio e una serata dedicati ad Halloween, tra animazione per i più piccoli e attrazioni horror per tutte le età.
Dalle 16:30 alle 18:30, in Via del Forte (dietro la Chiesa), spazio a Hocus Prolocus, con truccabimbi, bolle di sapone, giochi, merenda e tante attività dedicate ai bambini da 0 a 10 anni.
Dalle ore 18:00, le vie del paese si animeranno con tante ambientazioni e attrazioni a tema horror: il Tunnel della Paura, il Convento Maledetto, Walking Dead, il Circo degli Orrori e molto altro.
Un’iniziativa organizzata da Pro Loco Manziana, Associazione culturale rione piazza manziana, Pasquettando, con il patrocinio del Comune di Manziana.
Vi aspettiamo per vivere insieme una giornata all’insegna del divertimento e della paura