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SCONTRI MILANO: MAJORINO (PD) A FILOROSSO (RAI 3): “MILANO È USCITA PIÙ FORTE, GIUSTO CONDANNARE LA VIOLENZA E GARANTIRE IL DIRITTO A MANIFESTARE”  

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Comunicato stampa

«Sabato a Milano c’è stata una giornata molto diversa rispetto al weekend precedente. C’è stata una manifestazione pacifica, una città che non si è chiusa e forze dell’ordine che hanno collaborato a gestire bene la situazione. La città ne è uscita più forte».

Lo ha dichiarato questa sera Pierfrancesco Majorino, consigliere regionale della Lombardia ed esponente del Partito Democratico, intervenendo a Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone in prima serata su Rai 3 e RaiPlay.

Majorino ha sottolineato come la reazione della città abbia rappresentato un segnale importante dopo le tensioni dei giorni precedenti: «I negozianti sabato hanno tenuto aperto e questo è stato un fatto molto importante».

L’esponente dem ha quindi ribadito la necessità di coniugare il rispetto delle regole con la tutela della libertà di espressione: «È giusto che ci sia il rispetto e che si condanni la violenza. Bisogna fare sì che chi voglia testimoniare la propria opinione lo possa fare».

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